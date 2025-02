‘Cenário de terror’, conta vizinha após encontrar vítima de feminicídio Welllignton Silva Matos matou a ex-companheira com e depois foi linchado pelos vizinhos na zona sul da capital paulista Cidade Alerta|R7 29/01/2025 - 18h09 (Atualizado em 29/01/2025 - 18h09 ) twitter

Lucilene foi assassinada pelo ex-companheiro enquanto cuidava dos dois filhos e mais duas crianças em sua casa Reprodução/RECORD

O Cidade Alerta trouxe a repercussão de um caso de feminicídio que abalou a comunidade do Jardim Ângela, na região da zona sul de São Paulo. Lucilene foi assassinada por seu ex-parceiro, Wellington Silva Matos, de 39 anos, enquanto cuidava dos dois filhos e de outras duas crianças na própria casa.

A relação entre Lucilene e Wellington era marcada por brigas frequentes, inclusive, ela chegou a denunciá-lo para a polícia em outras oportunidades. No dia do crime, o primo da vítima ouviu uma discussão e como morava próximo, correu para socorrê-la. No entanto, ao chegar ao local percebeu que a mulher já estava morta, e acabou atacado por Wellington, que portava uma navalha.

Bruno, vizinho da família, revela que chegou a arrombar a porta após ouvir pedidos de socorro, mas se deparou com uma luta corporal e o pedido do rapaz para tirar o estilete das mãos do acusado.

Ao entrar no cômodo acompanhado da esposa, ele relatou uma cena que nunca saíra de sua cabeça: “As duas crianças em cima do corpo da mãe, uma sentada em cima mexendo no rosto dela. Muito triste. É perturbador para uma criança ter que presenciar uma coisa dessas”, desabafou Bruno.

‌



Outra moradora da região, Josiane, contou o que encontrou na casa logo após o crime: “Quando eu subi, eu jamais esperava ver o que vi, a casa parecia um cenário de terror”, relatou a mulher, que faz questão de ressaltar o quanto Lucilene era uma boa mãe.

Chocados, os moradores tentaram linchar Wellington, que acabou imobilizado e gritava por perdão. O acusado segue em custódia pelas autoridades e irá responder por feminicídio. “A gente aguarda que ele pague”, finalizou Bruno.

‌



Confira o caso:

O Cidade Alerta vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 16h30, e aos sábados, às 17h e às 21h, na tela da RECORD.