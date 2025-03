Corpo de adolescente é encontrado em Cajamar; suspeitos identificados Advogado sugere crime passional ou de vingança no caso de Vitória Regina Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artifical do R7 05/03/2025 - 23h31 (Atualizado em 05/03/2025 - 23h31 ) twitter

‘Não é um crime de oportunidade’, alega advogado da família de Vitória após corpo ser encontrado

O corpo de Vitória Regina de Souza, de 17 anos, foi encontrado esquartejado em uma área de mata em Cajamar, São Paulo . A polícia já identificou três suspeitos envolvidos no caso. Segundo o advogado da família, o crime não parece ter sido de oportunidade, mas sim planejado, sugerindo motivações passionais ou de vingança.

A perícia está analisando o corpo para determinar a causa exata da morte e verificar se houve violência sexual. Elementos como escoriações indicam um possível crime motivado por sentimentos pessoais intensos. A localização do celular de Vitória também está sendo investigada para ajudar a esclarecer seus últimos movimentos.

A família está visivelmente abalada com a perda trágica e tem recebido suporte médico. As investigações continuam sob sigilo para não comprometer o andamento do caso.

Assista em vídeo - ‘Não é um crime de oportunidade’, alega advogado da família de Vitória após corpo ser encontrado

