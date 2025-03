Cortejo fúnebre de Vitória Regina emociona Cajamar Comunidade presta homenagens à jovem em cerimônia marcada por comoção Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artifical do R7 06/03/2025 - 19h07 (Atualizado em 06/03/2025 - 19h07 ) twitter

População de Cajamar (SP) acompanha cortejo antes do sepultamento Vitória

O cortejo fúnebre de Vitória Regina de Souza, de apenas 17 anos, mobilizou a cidade de Cajamar nesta quinta (6). Após uma semana desaparecida, a jovem foi encontrada morta em uma área de mata. O velório ocorreu em um ginásio municipal, com o município decretando três dias de luto em respeito à tragédia que abalou a comunidade.

Durante o cortejo até o cemitério municipal, moradores se reuniram nas ruas para prestar suas últimas homenagens. Cartazes com fotos de Vitória e mensagens de saudade foram exibidos por aqueles que acompanhavam o carro funerário. A cerimônia contou com a presença de diversas viaturas da Guarda Civil para escoltar o carro funerário. O pai de Vitória participou do cortejo visivelmente abalado, enquanto a mãe e os irmãos precisaram de apoio durante o velório.

A tragédia gerou grande repercussão na região, com um clamor por justiça e esclarecimento dos fatos. As investigações estão em andamento, enquanto a comunidade aguarda respostas sobre o crime que chocou Cajamar.

