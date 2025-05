‘Covardia’, lamenta influenciadora agredida pelo ex-marido no saguão do prédio Vavá Cunha disse que foi atacada também pela ex-sogra e tudo aconteceu na frente da sua filha; entenda o caso Cidade Alerta|Do R7 15/05/2025 - 19h08 (Atualizado em 15/05/2025 - 19h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Vavá Cunha relatou que deseja uma medida protetiva contra o pai da criança Reprodução/ RECORD

O Cidade Alerta repercutiu o caso da influencer Vanessa Cunha, mais conhecida como Vavá Cunha, agredida pelo ex-marido e pela ex-sogra no saguão do prédio onde morava, na Vila Andrade, na zona oeste de São Paulo.

Vavá, que teria sido atacada na frente da sua filha, compartilhou os seguidores a violência sofrida: “Eu estou inteira machucada. No rosto, nas costas, nos braços. Que covardia“.

Os atritos entre a influenciadora e o ex-marido, Rafael Guedes, iniciaram há cerca de seis meses, quando oficialmente se divorciaram. Ele e a mãe teriam ido até a residência de Vavá para visitar a bebê do ex-casal.

A visita foi acompanhada pela secretária pessoal de Vavá, Claudia Menegassi, porém a mãe da criança orientou o porteiro que ela não poderia sair do prédio com os dois sozinhos.

‌



“Ele começou a me xingar, gritar comigo e me deu um chute na minha barriga, aí eu fui para cima dele, mas ele me segurou para a mãe dele me bater”, afirmou a influenciadora.

Segundo os relatos, a criança estava no colo do pai quando ele começou a agredir Vavá com um chute em sua barriga. Nesse momento, a secretária pegou a menina dos braços de Rafael e começou a gravar os ataques contra a influenciadora.

‌



O pai da criança também contou sua versão: “Começou um bate-boca, a Vanessa veio para cima de mim e me agrediu com a neném no colo. Ela estava prestes a machucar a nossa filha, minha mãe vendo a cena foi para cima dela, e aí ela foi para cima da minha mãe”.

Vanessa foi encaminhada ao IML fazer o exame de corpo de delito e enfatizou que o perito identificou lesões que não foram localizadas por ela, devido à agitação e a roupa que estava usando.

‌



As autoridades registraram o caso como lesão corporal, injúria, violência doméstica e ameaça devido a acontecimentos anteriores. A influenciadora afirmou que não se importa com o que for decidido, mas que precisa de uma medida protetiva contra eles, para a segurança da filha e dela.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Cidade Alerta vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 16h30, e aos sábados, às 17h e às 21h, na tela da RECORD.