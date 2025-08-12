Criminoso conhecido como “ladrão mascarado” morre em confronto com a polícia
Líder do PCC resistiu à abordagem policial em Praia Grande
Luken Cesar Burghi Augusto, conhecido como “ladrão mascarado” e ex-líder do PCC, foi morto durante um confronto com a polícia em Praia Grande, litoral de São Paulo. Procurado por assaltos notórios em Araçatuba e outros crimes graves, ele foi localizado por meio de inteligência da ROTA.
Ao ser abordado no condomínio onde se escondia, Luken reagiu disparando contra os policiais, resultando em sua morte sem feridos entre as autoridades. Condenado a quase 50 anos de prisão, ele vivia discretamente até ser descoberto na região, conhecida por ser um reduto do PCC.
