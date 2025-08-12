Criminoso conhecido como “ladrão mascarado” morre em confronto com a polícia Líder do PCC resistiu à abordagem policial em Praia Grande Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/08/2025 - 23h11 (Atualizado em 11/08/2025 - 23h11 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Luken Cesar Burghi Augusto, conhecido como “ladrão mascarado” e ex-líder do PCC, foi morto durante um confronto com a polícia em Praia Grande, litoral de São Paulo. Procurado por assaltos notórios em Araçatuba e outros crimes graves, ele foi localizado por meio de inteligência da ROTA.

Ao ser abordado no condomínio onde se escondia, Luken reagiu disparando contra os policiais, resultando em sua morte sem feridos entre as autoridades. Condenado a quase 50 anos de prisão, ele vivia discretamente até ser descoberto na região, conhecida por ser um reduto do PCC.

Veja também

‌



A polícia investiga o caso para entender a motivação do crime

Cidade Alerta playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Sargento do Exército mata esposa e filha de 1 ano e tira a própria vida após o crime Exclusivo: veja imagens inéditas de Alexandre e Anna Jatobá, acusados de matar Isabella Nardoni Homem planeja execução da namorada por ela se recusar a deixar a vida de garota de programa Cantor de pagode é alvo de ataque de criminosos; filha de 4 anos está internada no hospital Garçom de churrascaria famosa é morto a tiros por engano na região metropolitana de São Paulo Homem é morto a tiros por ex-namorado da atual companheira na região metropolitana de São Paulo Homem mata a ex-esposa e envia áudio aos filhos confessando o crime e fazendo novas ameaças Líder do PCC responsável por roubo a carro-forte é morto a tiros durante abordagem da polícia Diarista morre ao tentar defender as filhas do ataque do ex-namorado Idosa suspeita de envenenar professora de pilates pode ter matado melhor amiga há quase dez anos Procedimento estético dá errado e corretora de imóveis luta por reembolso Homem tem dificuldade em obter prontuário médico após a morte da mãe Suspeito de roubar arma de policial baleado em Paraisópolis (SP) é preso Polícia pede a prisão de pai e filho acusados pelo sumiço de homens contratados para cobrar dívida Mulher morre após ser atacada pelo ex-companheiro Familiares, amigos e fãs prestam última homenagem a Arlindo Cruz Marido rapta filho de 10 meses após agredir esposa Polícia identifica possíveis suspeitos de chacina na divisa entre o Amapá e o Pará Crianças de uma creche de São Bernardo do Campo (SP) são vítimas de agressão e maus-tratos Empresário libanês que atua no Brás está desaparecido há quatro dias em São Paulo

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!