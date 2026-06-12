“Da fome à política”: Altair Moraes relembra trajetória de superação no “Nas Ideias Podcast”
Bate-papo ficou marcado por histórias de superação, fé e desafios pessoais que transformaram sua vida; confira!
O Nas Ideias Podcast, apresentado por Eric Rabelo e Willian Leite, recebeu o deputado estadual, comentarista policial e pastor Altair Moraes para um bate-papo marcado por histórias de superação, fé e desafios pessoais que transformaram sua vida.
Durante a entrevista, Altair relembrou a infância humilde em Pernambuco, marcada por dificuldades financeiras e pela separação dos pais. Ainda criança, contou que começou a trabalhar vendendo picolé para ajudar no sustento da família, experiência que, segundo ele, moldou seu caráter e sua visão sobre perseverança.
O convidado também compartilhou sua trajetória no esporte, onde conquistou destaque no karatê ao integrar a seleção brasileira e conquistar títulos importantes. Além da carreira como atleta, falou sobre o início na comunicação, atuando em rádio e televisão, até chegar ao trabalho como comentarista de segurança pública.
Outro momento marcante da conversa foi o relato sobre sua conversão religiosa e a forma como a fé influenciou suas escolhas pessoais e profissionais. Altair contou como enfrentou um período difícil de sua vida e afirmou que encontrou um novo propósito ao dedicar seu trabalho à evangelização, às ações sociais e ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade.
A entrevista também abordou sua entrada na política, que, segundo ele, aconteceu por incentivo de pessoas próximas que acreditavam que poderia ampliar seu trabalho social por meio da atuação parlamentar. Hoje, além da atividade legislativa, Altair defende pautas ligadas à segurança pública, à família e aos valores conservadores.
Entre histórias emocionantes, passagens curiosas e reflexões sobre a sociedade brasileira, o episódio reforça a proposta do Nas Ideias Podcast de promover conversas autênticas com personalidades que inspiram e geram debate.
Confira a entrevista completa com Altair Moraes
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