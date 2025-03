Defesa de Maicol pede habeas corpus e anulação da confissão alegando tortura Cidade Alerta|Do canal CidadeAlertaRecord no YouTube 20/03/2025 - 17h49 (Atualizado em 20/03/2025 - 18h02 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A polícia investiga a possível participação de uma segunda pessoa no assassinato de Vitória Regina de Sousa, de 17 anos, em Cajamar (SP). Embora o delegado mantenha silêncio devido ao segredo de Justiça, é confirmado que Maicol Salles é considerado culpado, mas teria recebido auxílio. Os advogados de defesa do suspeito apresentaram dois pedidos de soltura e entraram com um pedido de habeas corpus. Eles alegam que o suspeito sofreu tortura para confessar o crime. Maicol foi transferido na última quarta-feira (19) para o Centro de Detenção Provisória de Guarulhos.

Nosso Whatsapp: https://cidadealerta.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Cidade Alerta: http://r7.com/0Fhv

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Facebook: https://www.facebook.com/CidadeAlertaRecord/

Instagram: https://www.instagram.com/cidadealerta/

‌



Twitter: https://twitter.com/cidadealerta

Site oficial: https://recordtv.r7.com/cidade-alerta

#CidadeAlerta #ReinaldoGottino