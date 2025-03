Delegado descarta envolvimento do pai de Vitória em investigação Coletiva revela detalhes sobre prisão de suspeito e novas provas periciais Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artifical do R7 10/03/2025 - 23h43 (Atualizado em 10/03/2025 - 23h43 ) twitter

‘Foi provado que ele mentiu’, alega delegado sobre preso preventivamente pela morte de Vitória

O delegado Luiz Carlos do Carmo, responsável pelo caso Vitória, esclareceu em coletiva de imprensa que o pai da vítima não está mais sob investigação. As autoridades descartaram seu envolvimento após análises iniciais. O foco agora está em Maicol Antônio dos Santos, que foi preso temporariamente devido a evidências encontradas em seu veículo.

Durante a coletiva, o delegado destacou que manchas de sangue foram identificadas no porta-malas do carro de Maicol. Esse material foi enviado para análise de DNA, procedimento que pode levar até 40 dias para ser concluído. Além disso, testemunhas relataram movimentações suspeitas e gritos na casa do suspeito no dia do crime, corroborando com as provas contra ele.

O depoimento da esposa de Maicol também foi crucial. Ela negou a versão apresentada por ele de que teria dormido em casa, revelando que estava na casa de sua mãe. Essa declaração, junto com outros depoimentos e evidências, levou a Justiça a decretar a prisão temporária de Maicol por 30 dias enquanto as investigações continuam.

Assista em vídeo - ‘Foi provado que ele mentiu’, alega delegado sobre preso preventivamente pela morte de Vitória

