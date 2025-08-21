Dentista preso por abuso durante procedimento odontológico
Material genético encontrado na vítima reforça suspeitas contra o profissional
Henrique Tonelli, um dentista de 31 anos, foi preso em flagrante sob suspeita de abusar de uma paciente durante um procedimento odontológico. Virgínia, de 41 anos, conheceu o dentista pela internet e marcou uma consulta para extrair dentes do siso. Ao chegar ao consultório, ela perguntou se seu marido poderia acompanhá-la, mas Henrique negou.
Durante o procedimento, Virgínia foi sedada e acordou percebendo que estava sendo abusada. Desesperada, ela saiu do consultório e pediu ajuda ao marido. Henrique teria oferecido devolver o dinheiro do tratamento, mas a vítima recusou e chamou a polícia.
Em depoimento, Henrique negou as acusações e afirmou que uma das medicações poderia causar confusão mental. No entanto, a perícia encontrou material genético dele na blusa da vítima. Ele foi acusado de estupro de vulnerável, enquanto a polícia aguarda laudos adicionais para confirmar a origem do material genético encontrado.
