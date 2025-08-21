Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Cidade Alerta

Dentista preso por abuso durante procedimento odontológico

Material genético encontrado na vítima reforça suspeitas contra o profissional

Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • Dentista Henrique Tonelli, de 31 anos, foi preso por suspeita de abuso sexual durante procedimento odontológico.
  • A vítima, Virgínia, de 41 anos, havia marcado uma consulta para extração de dentes do siso.
  • Após ser sedada, Virgínia acordou e percebeu o abuso, saiu do consultório e chamou a polícia.
  • A perícia encontrou material genético do dentista na blusa da vítima, e ele foi acusado de estupro de vulnerável.

 

Henrique Tonelli, um dentista de 31 anos, foi preso em flagrante sob suspeita de abusar de uma paciente durante um procedimento odontológico. Virgínia, de 41 anos, conheceu o dentista pela internet e marcou uma consulta para extrair dentes do siso. Ao chegar ao consultório, ela perguntou se seu marido poderia acompanhá-la, mas Henrique negou.

Durante o procedimento, Virgínia foi sedada e acordou percebendo que estava sendo abusada. Desesperada, ela saiu do consultório e pediu ajuda ao marido. Henrique teria oferecido devolver o dinheiro do tratamento, mas a vítima recusou e chamou a polícia.

Em depoimento, Henrique negou as acusações e afirmou que uma das medicações poderia causar confusão mental. No entanto, a perícia encontrou material genético dele na blusa da vítima. Ele foi acusado de estupro de vulnerável, enquanto a polícia aguarda laudos adicionais para confirmar a origem do material genético encontrado.

Quem foi preso sob suspeita de abuso durante um procedimento odontológico?

Henrique Tonelli, um dentista de 31 anos.


Como a paciente, Virgínia, conheceu o dentista e qual o motivo da consulta?

Virgínia, de 41 anos, conheceu Henrique pela internet e marcou uma consulta para extrair dentes do siso.

O que aconteceu com Virgínia durante o procedimento odontológico?

Ela foi sedada e ao acordar percebeu que estava sendo abusada.


Qual o resultado da perícia em relação ao dentista e as acusações feitas contra ele?

A perícia encontrou material genético de Henrique na blusa da vítima, e ele foi acusado de estupro de vulnerável, enquanto a polícia aguarda laudos adicionais.

Veja também


O casal estava em uma festa e postou fotos nas redes sociais com bebidas alcoólicas

Cidade Alerta playlist

1/20

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.