Dentista preso por abuso durante procedimento odontológico Material genético encontrado na vítima reforça suspeitas contra o profissional Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 20/08/2025 - 22h26 (Atualizado em 20/08/2025 - 22h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Dentista Henrique Tonelli, de 31 anos, foi preso por suspeita de abuso sexual durante procedimento odontológico.

A vítima, Virgínia, de 41 anos, havia marcado uma consulta para extração de dentes do siso.

Após ser sedada, Virgínia acordou e percebeu o abuso, saiu do consultório e chamou a polícia.

A perícia encontrou material genético do dentista na blusa da vítima, e ele foi acusado de estupro de vulnerável.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Henrique Tonelli, um dentista de 31 anos, foi preso em flagrante sob suspeita de abusar de uma paciente durante um procedimento odontológico. Virgínia, de 41 anos, conheceu o dentista pela internet e marcou uma consulta para extrair dentes do siso. Ao chegar ao consultório, ela perguntou se seu marido poderia acompanhá-la, mas Henrique negou.

Durante o procedimento, Virgínia foi sedada e acordou percebendo que estava sendo abusada. Desesperada, ela saiu do consultório e pediu ajuda ao marido. Henrique teria oferecido devolver o dinheiro do tratamento, mas a vítima recusou e chamou a polícia.

Em depoimento, Henrique negou as acusações e afirmou que uma das medicações poderia causar confusão mental. No entanto, a perícia encontrou material genético dele na blusa da vítima. Ele foi acusado de estupro de vulnerável, enquanto a polícia aguarda laudos adicionais para confirmar a origem do material genético encontrado.

Quem foi preso sob suspeita de abuso durante um procedimento odontológico?

Henrique Tonelli, um dentista de 31 anos.

‌



Como a paciente, Virgínia, conheceu o dentista e qual o motivo da consulta?

Virgínia, de 41 anos, conheceu Henrique pela internet e marcou uma consulta para extrair dentes do siso.

O que aconteceu com Virgínia durante o procedimento odontológico?

Ela foi sedada e ao acordar percebeu que estava sendo abusada.

‌



Qual o resultado da perícia em relação ao dentista e as acusações feitas contra ele?

A perícia encontrou material genético de Henrique na blusa da vítima, e ele foi acusado de estupro de vulnerável, enquanto a polícia aguarda laudos adicionais.

Veja também

‌



O casal estava em uma festa e postou fotos nas redes sociais com bebidas alcoólicas

Cidade Alerta playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Influenciadores Gato Preto e Bia Miranda estariam alcoolizados durante acidente de carro Jovem é atacada por ex-companheiro na frente dos filhos e perde movimento de uma das mãos Dentista é preso em flagrante por abusar sexualmente de paciente dentro do consultório Ilhéus (BA) registra sexta morte em menos de cinco dias e moradores ficam em estado de alerta Exclusivo: Cidade Alerta revela o submundo da extorsão sexual envolvendo garotas de programa no país Cidade Alerta conversa com mãe de professor de educação física encontrado morto Policial é investigado após participar de vídeo adulto com casal em canavial no PR Cantor é preso após perseguir ex-companheira por mais de um ano Namorada de professor de educação física encontrado morto faz revelações sobre o caso Homem ataca esposa com facão e incendeia apartamento onde ela se escondeu para fugir dele Tragédia na música sertaneja: integrante de dupla morre, e esposa dele é agredida pelo outro cantor Suspeito de matar ex-companheira em pesqueiro confessa o crime e debocha da morte da vítima Polícia investiga Praia dos Milionários, na Bahia, após quatro crimes serem registrados no local Jovem de 20 anos desaparece após ir a baile funk, e suspeito confessa assassinato em Ubatuba (SP) Mulher mata pai com golpes de faca e sai andando nua pelas ruas da cidade Mãe de família é morta atropelada enquanto atravessava a rua para pegar o ônibus Jovem é morto pela namorada após se recusar a mostrar o celular para ela Homem indígena é preso após esfaquear a esposa em aldeia no interior de São Paulo Mulher com medida protetiva fica refém do ex-namorado por mais de 15 horas Idosa é atacada com chave de fenda pela nora após o neto de 14 anos fazer uma tatuagem escondido

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!