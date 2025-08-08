Logo R7.com
Cidade Alerta

Denúncia revela agressões em creche de São Bernardo do Campo

Vídeos mostram maus-tratos a bebês durante atividades diárias

Cidade Alerta

  • Denúncia expôs agressões em creche de São Bernardo do Campo.
  • Vídeos mostram professora tratando bebês com agressividade durante o lanche.
  • Cozinheira, responsável pelas gravações, alertou a direção e pais sobre as agressões.
  • Investigação em andamento para apurar abusos relatados, com outras denúncias sendo consideradas.

 

Uma denúncia recebida pelo programa Cidade Alerta expôs casos de agressão em uma creche em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Imagens registradas por uma funcionária revelam uma professora tratando bebês com agressividade durante o lanche, empurrando comida e chacoalhando um bebê de 1 ano e 3 meses que chorava.

A cozinheira responsável pelas gravações afirmou ter alertado a direção e alguns pais sobre as agressões antes de filmar para comprovar suas alegações. A dona da creche negou conhecimento das práticas violentas e assegurou que medidas estão sendo tomadas para resolver o problema.

Com cerca de 100 crianças matriculadas entre 4 meses e 5 anos, a escola enfrenta outras denúncias. Fotos mostram bebês deixados de castigo cobertos ou amarrados inadequadamente durante o descanso. As investigações continuam em andamento para apurar os abusos relatados.

Em uma das gravações que captaram as agressões, uma mulher dá comida à criança e depois empurra a cabeça dela

