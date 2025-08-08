Denúncia revela agressões em creche de São Bernardo do Campo
Vídeos mostram maus-tratos a bebês durante atividades diárias
Uma denúncia recebida pelo programa Cidade Alerta expôs casos de agressão em uma creche em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Imagens registradas por uma funcionária revelam uma professora tratando bebês com agressividade durante o lanche, empurrando comida e chacoalhando um bebê de 1 ano e 3 meses que chorava.
A cozinheira responsável pelas gravações afirmou ter alertado a direção e alguns pais sobre as agressões antes de filmar para comprovar suas alegações. A dona da creche negou conhecimento das práticas violentas e assegurou que medidas estão sendo tomadas para resolver o problema.
Com cerca de 100 crianças matriculadas entre 4 meses e 5 anos, a escola enfrenta outras denúncias. Fotos mostram bebês deixados de castigo cobertos ou amarrados inadequadamente durante o descanso. As investigações continuam em andamento para apurar os abusos relatados.
