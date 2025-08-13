‘Ele tem que pagar pelo o que fez’, desabafa mãe de gari assassinado em briga de trânsito Laudemir de Souza Fernandes foi morto a tiros por empresário durante expediente de trabalho em Belo Horizonte (MG) Cidade Alerta|Do R7 13/08/2025 - 12h31 (Atualizado em 13/08/2025 - 12h31 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mãe de gari assassinado em Belo Horizonte fala pela primeira vez com o Cidade Alerta Reprodução/RECORD

O Cidade Alerta conversou pela primeira vez com Dona Irani, mãe do gari Laudemir de Souza Fernandes, de 44 anos, morto a tiros durante seu expediente de trabalho, após uma briga de trânsito em Belo Horizonte (MG).

Na última segunda-feira (11), o empresário Renê da Silva Nogueira Júnior, de 47 anos, foi detido em Belo Horizonte, suspeito de atirar em Laudemir. O crime teria sido motivado por uma discussão no trânsito. Renê foi encontrado horas depois, na academia em que frequentava.

Durante a conversa, Irani não escondeu sua revolta. O empresário que tirou a vida de seu filho, é casado com a dona da arma usada no crime, a delegada de polícia Ana Paula Lamego Balbino Nogueira, que segundo Dona Irani, também não pode sair impune pelo assassinato de Laudemir: “Ele tem que pagar pelo o que ele fez, e ela também! Não podia ter deixado a arma com ele, se ele estava com a arma dentro do carro é porque já tinha a intenção de fazer isso.”

A clara diferença de tratamento que o empresário recebeu da polícia, comoveu e emocionou Irani. Diferente de outros presos, Renê não foi algemado nem levado no camburão; estava com as mãos livres no banco de trás da viatura. “O maldito rico está com uma mão por cima e outra por baixo! Por que ele fez isso? Ele podia ter sido preso igual os outros são presos, mas foi com a mão solta, livre”. E finalizou: “Meu filho tá no chão, e ele tá na rua”.

‌



Confira a reportagem na íntegra:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Cidade Alerta vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 16h30, e aos sábados, às 17h e às 21h, na tela da RECORD.