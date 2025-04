Engenheiro passa cinco dias em cativeiro após traição de amigo em Carapicuíba Vítima foi torturada e forçada a transferir bens por quadrilha liderada por amigo Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 31/03/2025 - 23h25 (Atualizado em 31/03/2025 - 23h25 ) twitter

Engenheiro passa cinco dias em cativeiro em São Paulo após ser traído por amigo de infância

O engenheiro civil Ricardo enfrentou cinco dias de cativeiro em Carapicuíba, na Grande São Paulo, após ser sequestrado por uma quadrilha que incluía um amigo de infância. Durante o sequestro, ele foi torturado e obrigado a realizar transferências financeiras via Pix. Sidney, um amigo que Ricardo acolheu em sua casa por dois anos devido a dificuldades financeiras, foi identificado como um dos responsáveis pelo crime.

A quadrilha tentou forçar Ricardo a transferir sua mansão avaliada em R$ 4 milhões por apenas R$ 750 mil. Caminhões foram contratados para retirar seus pertences da casa. Sidney alegou à polícia que estava apenas levando seus móveis ao acreditar que Ricardo havia vendido o imóvel. Ele foi liberado após prestar depoimento.

Além do trauma do sequestro, Ricardo ainda sofre com o desaparecimento de sua cachorrinha Ceci durante o crime. As investigações continuam para responsabilizar os envolvidos e recuperar os bens da vítima.

