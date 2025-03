Entenda os próximos passos da investigação da morte de Vitória Cidade Alerta|Do canal CidadeAlertaRecord no YouTube 13/03/2025 - 18h50 (Atualizado em 18/03/2025 - 09h04 ) twitter

A descoberta das ferramentas perto do local onde o corpo de Vitória foi encontrado pode ser fundamental para desvendar quem matou a adolescente. As ferramentas pertencem ao padrasto do principal suspeito do crime. Agora, o DNA do preso será comparado aos vestígios coletados na cena do crime. Será que o material genético pode trazer a resposta que a polícia tanto procura?

