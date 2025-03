Especialista analisa depoimento de Maicol no caso Vitória Perita em linguagem corporal identifica sinais de incongruência no relato do suspeito Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/03/2025 - 23h39 (Atualizado em 24/03/2025 - 23h39 ) twitter

Exclusivo: perita em linguagem corporal analisa depoimento de Maicol à polícia

A especialista em leitura corporal Carol Portilho examinou o depoimento de Maicol Salles dos Santos, suspeito no caso de Vitória Regina de Sousa. Durante a análise, Portilho identificou que o estado emocional de Maicol não refletia medo, mas sim uma tristeza relacionada à sua autoimagem. Ao abordar o suposto relacionamento amoroso com a vítima, o comportamento de Maicol indicou possíveis sinais de mentira.

Portilho destacou que, apesar do desconforto natural de um depoimento policial, Maicol não demonstrou sinais de medo, que seriam esperados caso estivesse sob ameaça. A tristeza observada por Portilho pareceu estar mais ligada à percepção pessoal de Maicol do que à perda de Vitória.

Durante a análise de um trecho específico do depoimento, quando Maicol mencionou seu relacionamento com Vitória, Portilho notou uma expressão de medo e uma incongruência entre suas palavras e sua linguagem corporal. Ele negou com a cabeça enquanto afirmava ter tido um caso com a vítima, o que pode indicar uma tentativa de enganar ou ocultar a verdade.

