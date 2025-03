Ex-jogador Regis Pitbull preso por agredir idoso em elevador Agressão ocorreu em condomínio com histórico de problemas causados por Regis Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/03/2025 - 00h18 (Atualizado em 26/03/2025 - 00h18 ) twitter

Vítima relata agressão sofrida pelo ex-jogador Regis Pitbull em elevador de condomínio

Regis Pitbull, ex-jogador de futebol, foi detido após agredir José Amilton, um idoso de 69 anos, dentro de um elevador. Durante a ação violenta, José perdeu três dentes. O incidente aconteceu em um condomínio onde Regis já era conhecido por causar diversos problemas.

José relatou que o conflito começou quando ele encontrou Regis no elevador ao retornar de buscar uma encomenda. Após Regis chutar a porta do elevador, José tentou dialogar com o ex-jogador sobre o comportamento inadequado. No entanto, Regis reagiu com agressões físicas, incluindo uma cabeçada e um soco.

Os vizinhos expressaram preocupações sobre o comportamento de Regis no condomínio, citando desrespeito às regras locais e atitudes ameaçadoras. Entre suas ações inadequadas estão ameaças aos funcionários e uso inadequado das instalações comuns. Após o incidente no elevador, Regis foi preso em flagrante pela Polícia Militar e aguarda decisão judicial sobre sua prisão preventiva.

