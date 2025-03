Exclusivo: polícia investiga participação de segunda pessoa no caso Vitória; Maicol teria tido ajuda Cidade Alerta|Do canal CidadeAlertaRecord no YouTube 20/03/2025 - 17h52 (Atualizado em 20/03/2025 - 18h02 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A polícia de São Paulo avançou nas investigações do caso Vitória e agora apura a possível participação de uma segunda pessoa no crime. Embora Maicol seja apontado como o autor do assassinato, indícios sugerem que ele contou com ajuda para ocultar o corpo e outras etapas do crime. Uma testemunha relatou ter visto duas pessoas no carro de Maicol, e experimentos realizados pela reportagem indicam que seria impossível ele carregar sozinho o corpo de 60 kg. Além disso, a frase "Eu não vou pagar isso sozinho", dita por Maicol na carceragem, reforça a tese de um cúmplice.

Nosso Whatsapp: https://cidadealerta.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Cidade Alerta: http://r7.com/0Fhv

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Facebook: https://www.facebook.com/CidadeAlertaRecord/

Instagram: https://www.instagram.com/cidadealerta/

‌



Twitter: https://twitter.com/cidadealerta

Site oficial: https://recordtv.r7.com/cidade-alerta

#CidadeAlerta #ReinaldoGottino