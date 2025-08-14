Família busca respostas para desaparecimento de Aline no ABC Paulista
Mulher de 34 anos foi vista pela última vez em carro de aplicativo
Aline, de 34 anos, desapareceu após ser vista entrando em um carro de aplicativo em São Caetano do Sul. Ela estava a caminho de um encontro profissional quando sumiu, deixando a família preocupada. A última imagem mostra Aline saindo de uma casa de massagens na região do ABC Paulista.
A mãe de Aline expressou preocupação com os riscos associados ao trabalho da filha como garota de programa. A dona do estabelecimento onde Aline trabalhava está ajudando a família, mas preferiu não falar publicamente sobre o caso.
O encontro foi marcado por um site de acompanhantes, com contato final feito pelo celular de Aline. Após seu desaparecimento, alguém mexeu no aparelho, apagando mensagens. Dias antes, Aline convidou uma prima para acompanhá-la a São Bernardo do Campo, mas a prima não foi. A família suspeita que o cliente possa ser o mesmo mencionado anteriormente por Aline.
Há especulações sobre a identidade do cliente, que pode ser um policial descrito por Aline à sua prima. No dia do desaparecimento, ela discutiu por telefone com um homem desconhecido, aumentando a preocupação da família que busca entender se há ligação entre o cliente e a pessoa com quem ela discutiu.
Quando e onde Aline foi vista pela última vez?
Aline, de 34 anos, foi vista pela última vez em São Caetano do Sul, entrando em um carro de aplicativo a caminho de um encontro profissional.
Qual é a preocupação da família de Aline em relação ao seu desaparecimento?
A mãe de Aline expressou preocupação com os riscos associados ao trabalho da filha como garota de programa, especialmente após o desaparecimento.
O que aconteceu com o celular de Aline após seu desaparecimento?
Após o desaparecimento de Aline, alguém mexeu em seu celular e apagou mensagens, o que gerou mais preocupações na família.
O que se sabe sobre o cliente que Aline encontrou antes de desaparecer?
A família suspeita que o cliente, que Aline encontrou através de um site de acompanhantes, pode estar relacionado a um homem com quem ela discutiu por telefone no dia do desaparecimento.
