Família busca respostas para desaparecimento de Aline no ABC Paulista Mulher de 34 anos foi vista pela última vez em carro de aplicativo Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 13/08/2025 - 23h49 (Atualizado em 13/08/2025 - 23h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Aline, de 34 anos, desapareceu após entrar em um carro de aplicativo em São Caetano do Sul.

A última imagem dela foi registrada ao sair de uma casa de massagens na região do ABC Paulista.

A família expressa preocupação, especialmente com os riscos do trabalho de Aline como garota de programa.

Investigações apontam para um possível cliente, descrito como um policial, que pode estar ligado a uma discussão que Aline teve no dia do desaparecimento.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Aline, de 34 anos, desapareceu após ser vista entrando em um carro de aplicativo em São Caetano do Sul. Ela estava a caminho de um encontro profissional quando sumiu, deixando a família preocupada. A última imagem mostra Aline saindo de uma casa de massagens na região do ABC Paulista.

A mãe de Aline expressou preocupação com os riscos associados ao trabalho da filha como garota de programa. A dona do estabelecimento onde Aline trabalhava está ajudando a família, mas preferiu não falar publicamente sobre o caso.

O encontro foi marcado por um site de acompanhantes, com contato final feito pelo celular de Aline. Após seu desaparecimento, alguém mexeu no aparelho, apagando mensagens. Dias antes, Aline convidou uma prima para acompanhá-la a São Bernardo do Campo, mas a prima não foi. A família suspeita que o cliente possa ser o mesmo mencionado anteriormente por Aline.

Há especulações sobre a identidade do cliente, que pode ser um policial descrito por Aline à sua prima. No dia do desaparecimento, ela discutiu por telefone com um homem desconhecido, aumentando a preocupação da família que busca entender se há ligação entre o cliente e a pessoa com quem ela discutiu.

‌



Quando e onde Aline foi vista pela última vez?

Aline, de 34 anos, foi vista pela última vez em São Caetano do Sul, entrando em um carro de aplicativo a caminho de um encontro profissional.

Qual é a preocupação da família de Aline em relação ao seu desaparecimento?

A mãe de Aline expressou preocupação com os riscos associados ao trabalho da filha como garota de programa, especialmente após o desaparecimento.

‌



O que aconteceu com o celular de Aline após seu desaparecimento?

Após o desaparecimento de Aline, alguém mexeu em seu celular e apagou mensagens, o que gerou mais preocupações na família.

O que se sabe sobre o cliente que Aline encontrou antes de desaparecer?

A família suspeita que o cliente, que Aline encontrou através de um site de acompanhantes, pode estar relacionado a um homem com quem ela discutiu por telefone no dia do desaparecimento.

Veja também

‌



Companheira do suspeito foi presa e a vítima foi resgatada sem ferimentos

Cidade Alerta playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Sobrinho e esposa tentam sequestrar a tia para extorquir dinheiro dela na Grande São Paulo Garota de programa desaparece após sair com cliente no ABC paulista Idoso com problema de audição não entende que está sendo assaltado e é baleado em SP Sargenta da Marinha grávida é baleada em tentativa de assalto, e bebê não resiste Homem é agredido e morto durante desentendimento na zona leste de São Paulo Segurança de boate tenta impedir briga e morre baleado em Pará de Minas (MG) Empresário suspeito de matar gari nega que tenha cometido o crime em depoimento à polícia Verdureiro é morto atropelado por amigo; suspeito não parou para prestar socorro ‘Canibal de Ilhéus’: homem mata colega de trabalho a pauladas e ingere parte do corpo da vítima Incêndio de grandes proporções atinge mata e se aproxima de áreas comerciais e residenciais em SP Tudo ou nada: homem sequestrado pula do carro em movimento no meio da BR-369 Pai de família desaparece após sair de casa para comprar fraldas para o filho Homem mata ex-esposa e sogro após não aceitar o fim do casamento Mulher é mantida refém por cinco horas pelo ex-marido; ele não aceitava o fim do relacionamento Dor e revolta: mãe de gari assassinado por empresário fala pela primeira vez Casal que estava desaparecido é encontrado morto em motel de Santa Catarina Jovem trabalhador desaparece após pegar carro por aplicativo em São Paulo SOS Mulheres: Influenciador Vilhena agride amiga da namorada que denunciou as traições dele Motociclista sai para comprar almoço de Dia dos Pais e é agredido e esfaqueado após causar acidente Idoso tem carro incendiado pela ex-companheira que não aceitava o término da relação

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!