‘Faria tudo de novo’, diz adolescente que matou os pais e irmão de 3 anos

O adolescente teria matado os pais após não o deixarem viajar para conhecer sua namorada virtual Reprodução/RECORD

O Cidade Alerta repercutiu o caso de Inaila Teixeira, Antônio Carlos Teixeira e Antônio Teixeira Filho, de apenas 3 anos, brutalmente assassinados em Comendador Venâncio, no interior do Rio de Janeiro. O autor do crime chocante é o filho mais velho do casal, um adolescente de 14 anos.

Segundo os avós do jovem, ele ligou informando que os pais teriam saído para levar o irmão mais novo ao hospital, após um suposto acidente doméstico. No entanto, como não retornaram, pediu ajuda para encontrá-los. Os familiares, preocupados, se dirigiram até a residência e acionaram a polícia para tentar localizar a família desaparecida.

Após buscas em hospitais da região, as autoridades constataram que nenhum atendimento foi registrado em nome dos pais ou da criança. Diante da ausência de pistas e da contradição no relato do adolescente, a polícia realizou uma varredura na residência da família. Se sentindo pressionado, o adolescente confessou informalmente ao tio e, em seguida, à polícia que havia matado os pais e o irmão mais novo.

De acordo com o próprio jovem, ele teria pego a arma do pai, que estava escondida debaixo do colchão, e atirado na cabeça dos genitores enquanto dormiam. Em seguida, disparou contra o irmão, atingindo o pescoço da criança. Após o crime, ele ocultou os corpos em uma cisterna nos fundos do terreno da casa.

Ao ser questionado sobre a motivação do triplo homicídio, o adolescente declarou que mantinha um relacionamento virtual com uma garota de 15 anos, moradora de Água Boa, no estado do Mato Grosso. Segundo ele, a jovem teria dado um ultimato: se ele não fosse visitá-la, o namoro chegaria ao fim. Ao pedir autorização para realizar a viagem, os pais negaram. Diante da resposta, ele decidiu matá-los para seguir com o plano.

O que mais chocou os presentes é que, ao ser questionado se sentia arrependimento, o adolescente respondeu friamente: “Faria tudo de novo.”

Na delegacia, optou pelo silêncio e não prestou depoimento formal. A polícia agora investiga se a adolescente envolvida no relacionamento virtual teve participação direta no crime ou se outras pessoas estão envolvidas. O jovem já tinha até arrumado um emprego no Mato Grosso e se preparava para a mudança.

Internado provisoriamente, o adolescente responderá por triplo homicídio duplamente qualificado e poderá cumprir medida socioeducativa em regime fechado por até três anos.

Confira a reportagem na íntegra:

