Cidade Alerta

Feminicídio na Barra: Homem mata ex-esposa e ameaça namorado dela

Eduardo Lages está foragido após confessar crime em áudio enviado aos filhos

Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7

  • Eduardo Lages, 56 anos, é procurado por assassinar sua ex-esposa, Nadia Lages, de 49 anos, na Barra da Tijuca.
  • O crime ocorreu quando Nadia estava saindo do trabalho e Eduardo a seguiu até a praia.
  • Após o assassinato, ele enviou um áudio confessando o crime e ameaçando o novo namorado de Nadia.
  • A polícia acredita que Eduardo possa ter fugido para fora do estado e está utilizando câmeras de vigilância para localizá-lo.

 

Eduardo Lages, de 56 anos, é procurado pela polícia por assassinar sua ex-esposa, Nadia Aparecida Alves Lages, de 49 anos. O crime ocorreu na Barra da Tijuca quando Nadia saía do trabalho. Eduardo a seguiu até a praia, onde cometeu o feminicídio.

O casal esteve junto por três décadas antes de se separar. A notícia de que Nadia estava em um novo relacionamento deixou Eduardo transtornado. Após cometer o crime, ele enviou um áudio aos filhos confessando o assassinato e ameaçando também o novo namorado dela.

Familiares relataram comportamentos agressivos prévios de Eduardo, incluindo um episódio em que ele queimou pertences de Nadia. A Justiça já emitiu um mandado de prisão contra ele. As autoridades acreditam que Eduardo possa ter fugido para fora do estado do Rio de Janeiro, possivelmente para o Espírito Santo ou São Paulo. A polícia está empenhada em localizá-lo com a ajuda de câmeras de vigilância.

Quem é o principal suspeito do feminicídio na Barra da Tijuca?

O principal suspeito é Eduardo Lages, de 56 anos, que é procurado pela polícia após assassinar sua ex-esposa, Nadia Aparecida Alves Lages.


Como ocorreu o crime cometido por Eduardo Lages?

O crime ocorreu quando Nadia estava saindo do trabalho, momento em que Eduardo a seguiu até a praia, onde cometeu o feminicídio.

O que Eduardo fez após cometer o crime?

Após cometer o crime, Eduardo enviou um áudio aos filhos confessando o assassinato e também ameaçando o novo namorado de Nadia.


Quais são as informações sobre a localização de Eduardo Lages?

A polícia acredita que Eduardo Lages possa ter fugido para fora do estado do Rio de Janeiro, possivelmente para o Espírito Santo ou São Paulo, e um mandado de prisão já foi emitido contra ele.

