Feminicídio na Barra: Homem mata ex-esposa e ameaça namorado dela
Eduardo Lages está foragido após confessar crime em áudio enviado aos filhos
Eduardo Lages, de 56 anos, é procurado pela polícia por assassinar sua ex-esposa, Nadia Aparecida Alves Lages, de 49 anos. O crime ocorreu na Barra da Tijuca quando Nadia saía do trabalho. Eduardo a seguiu até a praia, onde cometeu o feminicídio.
O casal esteve junto por três décadas antes de se separar. A notícia de que Nadia estava em um novo relacionamento deixou Eduardo transtornado. Após cometer o crime, ele enviou um áudio aos filhos confessando o assassinato e ameaçando também o novo namorado dela.
Familiares relataram comportamentos agressivos prévios de Eduardo, incluindo um episódio em que ele queimou pertences de Nadia. A Justiça já emitiu um mandado de prisão contra ele. As autoridades acreditam que Eduardo possa ter fugido para fora do estado do Rio de Janeiro, possivelmente para o Espírito Santo ou São Paulo. A polícia está empenhada em localizá-lo com a ajuda de câmeras de vigilância.
