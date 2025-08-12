Gari é assassinado por empresário após discussão no trânsito
Velório ocorre em Minas Gerais; suspeito foi preso em academia
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
O corpo de Laudemir de Souza, um gari de 44 anos, foi velado em Minas Gerais após ser morto a tiros por Renê Júnior, um empresário de 47 anos. O incidente ocorreu no bairro Vista Alegre, em Belo Horizonte, após uma discussão no trânsito.
Renê Júnior estava irritado atrás de um caminhão de lixo e começou a ofender os trabalhadores. Quando a motorista deu passagem, ele desceu do carro e apontou uma arma para ela. Laudemir tentou intervir junto com colegas para acalmar a situação, mas Renê disparou contra ele. Laudemir foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.
Poucas horas depois do crime, Renê foi preso em uma academia. Ele é casado com uma delegada e utilizou a arma dela no homicídio. A Corregedoria da Polícia Civil está investigando se houve alguma infração disciplinar por parte da delegada.
Familiares e amigos prestaram homenagens durante o velório usando o uniforme de trabalho do gari, refletindo seu orgulho pela profissão. A tragédia gerou indignação entre colegas de trabalho e familiares que clamam por justiça.
Quem foi a vítima do homicídio em Belo Horizonte?
A vítima foi Laudemir de Souza, um gari de 44 anos.
O que provocou a discussão que resultou no crime?
A discussão foi provocada por Renê Júnior, um empresário de 47 anos, que estava irritado atrás de um caminhão de lixo e começou a ofender os trabalhadores.
Como ocorreu a abordagem de Renê Júnior que levou ao assassinato de Laudemir?
Após a motorista do caminhão de lixo dar passagem, Renê desceu do carro, apontou uma arma para ela e, ao ser interrompido por Laudemir e seus colegas, disparou contra Laudemir, que tentou acalmar a situação.
Qual foi a reação da polícia após o crime?
Renê Júnior foi preso em uma academia poucas horas após o crime. A Corregedoria da Polícia Civil está investigando se houve alguma infração disciplinar por parte da delegada, que é casada com Renê e teve sua arma utilizada no homicídio.
Veja também
Wesley entrou em um carro, que foi localizado e periciado, e nunca mais voltou
Cidade Alerta playlist
1/20
Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!