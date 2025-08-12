Gari é assassinado por empresário após discussão no trânsito Velório ocorre em Minas Gerais; suspeito foi preso em academia Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 12/08/2025 - 18h33 (Atualizado em 12/08/2025 - 23h15 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Laudemir de Souza, um gari de 44 anos, foi assassinado por Renê Júnior, um empresário de 47 anos, durante uma discussão no trânsito em Belo Horizonte.

O crime ocorreu após Renê, irritado, ofender trabalhadores e apontar uma arma para uma motorista, enquanto Laudemir tentava intervir.

Renê foi preso horas depois em uma academia e usou a arma da esposa, que é delegada, no homicídio; investigação está em andamento sobre possível infração dela.

Familiares e amigos homenagearam Laudemir no velório com seu uniforme de trabalho, expressando indignação e pedindo justiça.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O corpo de Laudemir de Souza, um gari de 44 anos, foi velado em Minas Gerais após ser morto a tiros por Renê Júnior, um empresário de 47 anos. O incidente ocorreu no bairro Vista Alegre, em Belo Horizonte, após uma discussão no trânsito.

Renê Júnior estava irritado atrás de um caminhão de lixo e começou a ofender os trabalhadores. Quando a motorista deu passagem, ele desceu do carro e apontou uma arma para ela. Laudemir tentou intervir junto com colegas para acalmar a situação, mas Renê disparou contra ele. Laudemir foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Poucas horas depois do crime, Renê foi preso em uma academia. Ele é casado com uma delegada e utilizou a arma dela no homicídio. A Corregedoria da Polícia Civil está investigando se houve alguma infração disciplinar por parte da delegada.

Familiares e amigos prestaram homenagens durante o velório usando o uniforme de trabalho do gari, refletindo seu orgulho pela profissão. A tragédia gerou indignação entre colegas de trabalho e familiares que clamam por justiça.

‌



Quem foi a vítima do homicídio em Belo Horizonte?

A vítima foi Laudemir de Souza, um gari de 44 anos.

O que provocou a discussão que resultou no crime?

A discussão foi provocada por Renê Júnior, um empresário de 47 anos, que estava irritado atrás de um caminhão de lixo e começou a ofender os trabalhadores.

‌



Como ocorreu a abordagem de Renê Júnior que levou ao assassinato de Laudemir?

Após a motorista do caminhão de lixo dar passagem, Renê desceu do carro, apontou uma arma para ela e, ao ser interrompido por Laudemir e seus colegas, disparou contra Laudemir, que tentou acalmar a situação.

Qual foi a reação da polícia após o crime?

Renê Júnior foi preso em uma academia poucas horas após o crime. A Corregedoria da Polícia Civil está investigando se houve alguma infração disciplinar por parte da delegada, que é casada com Renê e teve sua arma utilizada no homicídio.

