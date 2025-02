Gottino e Guastelli anunciam volta de Neymar no Paulistão e fãs reagem: ‘Essa dupla é sucesso garantido’ Esbanjando criatividade, o apresentador e comentarista do Cidade Alerta divertiram os fãs na web, que mandaram uma enxurrada de comentários positivos; confira! Cidade Alerta|Do R7 05/02/2025 - 13h40 (Atualizado em 05/02/2025 - 13h40 ) twitter

Gottino e Guastelli recebem elogios de fãs e seguidores na web Reprodução/Instagram

Paulistão ou Cidade Alerta? Aqui temos de tudo! Em uma publicação bem humorada, o apresentador Reinaldo Gottino e o comentarista Roberto Guastelli anunciam a estreia do atacante Neymar Jr. no Campeonato Paulista 2025 da RECORD.

No vídeo, Gottino e Gustaelli seguram plaquinhas de avisos, e na publicação feita pelo perfil oficial do programa, escreveram: “Nesta quarta-feira (5), às 16h30, tem Cidade Alerta com as principais notícias policiais do país. E, a partir das 21h30, você acompanha Santos x Botafogo-SP pelo Paulistão na RECORD. Não perca!”

Nos comentários, fãs e seguidores elogiaram a dupla: “Deu muito certo”, e outra seguidora comentou: “Carisma de sobra! Essa dupla é sucesso garantido”.

Como uma boa amante de futebol, a apresentadora Paloma Tocci comentou: “Muito bom!”. E a jornalista e repórter do Jornal da Record, Giovanna Risardo, também deixou um comentário na publicação dos colegas: “Que dupla!”.

‌



Confira a publicação:

O Cidade Alerta vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 16h30, e aos sábados, às 17h e às 21h, na tela da RECORD. E fique ligado! A reestreia de Neymar no Santos é nesta quarta (5), contra o Botafogo-SP, e você assiste ao jogão na tela da RECORD, no R7.com e no PlayPlus, a partir das 21h30. O pré-jogo nas plataformas digitais com o time do Desimpedidos e Zé Luiz começa às 19h30!