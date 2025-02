Gottino erra placar de jogo e pula na piscina debaixo de chuva para pagar aposta Apresentador do Cidade Alerta fez uma brincadeira com seus familiares durante partida do Paulistão Cidade Alerta|RECORD 03/02/2025 - 13h25 (Atualizado em 03/02/2025 - 13h25 ) twitter

Reinaldo Gottino perde brincadeira entre família e pula na piscina debaixo de chuva Reprodução/Instagram

Mergulho congelante! Antes da bola rolar, o apresentador do Cidade Alerta, Reinaldo Gottino, fez uma brincadeira com seus familiares para acompanhar o jogo entre Guarani x Palmeiras, pelo Paulistão 2025, na tela da RECORD: tentar acertar ou chegar perto do placar do jogo. Quem ficasse mais longe de cravar o resultado correto teria que pular na piscina, mesmo com o frio e a chuva.

Os palmeirenses foram clubistas e todos falaram placares de uma vitória do Verdão. O jogo terminou em 4 a 1 para o Palmeiras, com dois gols de Estevão, um de Maurício e o outro do Richard Ríos.

Rafael, filho do apresentador, e seu outro parente, chutaram 4 a 0 e 3 a 1. Já Gottino e seu outro familiar, foram no placar de 2 a 0 e tiveram que pagar o desafio de pular na piscina. Nos comentários da publicação, os torcedores ressaltaram que pela vitória, valia a pena cumprir a aposta.

Confira a postagem:

O Cidade Alerta vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 16h30, e aos sábados, às 17h e às 21h, na tela da RECORD.