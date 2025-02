Guerra em Osasco: entenda a disputa por imóvel milionário Racha familiar começou após a morte do patriarca há três anos; veja Cidade Alerta|R7 30/01/2025 - 15h30 (Atualizado em 01/02/2025 - 09h42 ) twitter

O que começou como um "simples" inventário progrediu para um conflito de irmãos com direito a agressão física Reprodução/RECORD

O Cidade Alerta acompanhou uma verdadeira guerra entre irmãos em Osasco, na Grande São Paulo. O racha familiar começou após a morte do pai deles, há três anos. O motivo da confusão seria um imóvel composto por cinco casas, avaliado em cerca de R$ 1 milhão.

No centro da confusão entre os herdeiros, está o chef de cozinha Antônio Marcos dos Passos. Ele reclama da pressa dos irmãos em vender a casa após a morte do pai: “Eu não vejo necessidade agora, até porque a gente não tem para onde ir ainda”, argumentou.

Segundo ele, a condição financeira dos demais também não é favorável: “Ninguém tem dinheiro para comprar casa”, afirmou. O irmão mais novo é o inventariante responsável por cuidar da divisão do espólio. No entanto, desde a morte do patriarca da família, diversas brigas ocorreram pela falta de um consenso entre todos os herdeiros.

Para Marcos, o caçula é uma pessoa muito manipulável e não tem opinião própria. E já que os irmãos mais velhos não querem assumir a posição dele, o chef de cozinha se prontifica a abraçar o posto, embora a ideia desagrade seu sobrinho e outros familiares.

Todos vivem no mesmo imóvel, um grande sobrado com diversas residências separadas. Porém, a convivência com a família se tornou insuportável após o início dos conflitos. “Eu não falo com nenhum deles”, afirmou o chef.

Registros de uma câmera de segurança mostraram uma briga entre os herdeiros no meio da rua. No vídeo, Marcos e o sobrinho iniciaram uma discussão e logo partiram para as agressões físicas. Em pouco tempo, mais pessoas entram no meio e a confusão se torna generalizada, com direito a socos, chutes e gritos.

Frio, falso, calculista e traiçoeiro foram palavras utilizadas pelo chef de cozinha para descrever o sobrinho. A troca de acusações é mútua. A irmã de Marcos se defendeu e reclamou da exposição da família feita por ele. Ela não quis se identificar, mas deu sua versão à reportagem: “A gente não está vendendo o imóvel. Estamos fazendo o inventário para regularizar”.

O clima na residência não é dos melhores, e a reportagem presenciou uma briga entre Marcos e seu cunhado. “Você é covarde, acha que vai ameaçar o herdeiro de morte e continuar vivendo aqui? Já entrei com o processo de despejo de você!” esbravejou.

“A gente sempre cuidou dele [Marcos], não queremos o mal. Ficamos felizes quando parou de beber e foi para a igreja. Só que ele está com um comportamento agressivo, que não é normal”, afirmou a irmã.

A mulher alega que a intenção da família não é vender a casa, e concorda que nenhum dos irmãos têm condição de pagar aluguel em outro lugar. Defende que a única coisa que eles querem é regularizar a situação do imóvel perante a Justiça, já que tanto o pai quanto a mãe deles são falecidos: “Todo mundo precisa daqui”, defende.

Marcos, no entanto, segue acusando os irmãos, os cunhados e o sobrinho. A família segue dividida e o conflito sem previsão de se encerrar.

