Homem ataca atual namorado da ex-companheira na frente dos filhos no ABC paulista Cidade Alerta|Do canal CidadeAlertaRecord no YouTube 20/03/2025 - 19h40 (Atualizado em 21/03/2025 - 01h03 )

Uma câmera de segurança em São Bernardo do Campo, no ABC paulista, registrou o momento em que Adriano, ex-companheiro de "Dani", cometeu um crime que pode ter sido premeditado. Ele chegou à casa da ex acompanhado dos dois filhos do casal, de 5 e 7 anos, e, em determinado momento, atacou Leandro, atual namorado de Dani, que estava no local para protegê-la. O suspeito teria gravado um áudio que revelou a intenção de matar Leandro, debochou da Justiça e afirmou que não seria preso. No entanto, Adriano foi detido em flagrante e agora responde pelo crime.

