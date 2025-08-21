Ilhéus registra série de homicídios em menos de uma semana
Mortes de professoras e jovem na Praia dos Milionários iniciaram a investigação
A cidade de Ilhéus, na Bahia, vive momentos de tensão com uma sequência de homicídios em menos de cinco dias. Foram seis mortes até o momento. Entre as vítimas estão duas professoras e uma jovem encontradas mortas na Praia dos Milionários. A polícia investiga se há conexão entre esses crimes.
Maria Helena, Alexandra e Mariana foram encontradas em um matagal próximo à praia onde costumavam caminhar. Os corpos foram descobertos após um cachorro ser visto amarrado a um coqueiro no local.
As investigações enfrentam dificuldades devido à falta de câmeras no ponto exato dos assassinatos. Contudo, imagens anteriores das vítimas foram analisadas para avançar nas investigações. Materiais coletados no local podem ajudar a identificar os responsáveis.
A polícia também investiga a morte recente de um empresário na região para verificar possíveis ligações entre os casos. As autoridades trabalham para resolver os crimes rapidamente e aguardam resultados periciais para seguir com as investigações.
