Imagens mostram Alexandre Nardoni e Anna Jatobá em liberdade
Condenados pela morte de Isabella Nardoni, casal circula em São Paulo
Imagens recentes mostram Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá, condenados pela morte de Isabella Nardoni, vivendo fora da prisão. O casal foi flagrado realizando atividades cotidianas na região de Santana, em São Paulo. Alexandre foi condenado a 30 anos e Anna Jatobá a 26 anos e 8 meses de prisão. Agora, ambos estão em liberdade após cumprir parte de suas penas.
Nardoni e Jatobá foram vistos em um minimercado, onde Alexandre comprava frutas e outros produtos. Mesmo em liberdade, eles ainda cumprem pena em regime aberto. A mãe de Isabella, Ana Carolina Oliveira, expressou sua indignação com a situação, afirmando que a justiça não foi plenamente realizada.
Os registros ocorreram na zona norte de São Paulo, onde o casal mantém uma rotina discreta. Alexandre utiliza diferentes veículos com vidros escuros para sair de casa, enquanto Anna Jatobá foi vista indo ao mercado e à farmácia. A maioria dos moradores locais não reconhece o casal, que nunca confessou o crime.
A soltura dos condenados gerou diversas reações, com questionamentos sobre a legislação que permitiu a progressão de regime. Ana Carolina Oliveira destacou a dor contínua que sente enquanto os responsáveis pela morte de sua filha vivem livremente. A polêmica sobre as penas e a eficácia do sistema judiciário brasileiro continua.
