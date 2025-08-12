Imagens mostram Alexandre Nardoni e Anna Jatobá em liberdade Condenados pela morte de Isabella Nardoni, casal circula em São Paulo Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/08/2025 - 22h53 (Atualizado em 11/08/2025 - 22h53 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Alexandre Nardoni e Anna Jatobá, condenados pela morte de Isabella Nardoni, estão em liberdade após cumprir parte de suas penas.

Imagens mostram o casal realizando atividades cotidianas em São Paulo, como comprar no minimercado.

A mãe de Isabella expressou indignação, afirmando que a justiça não foi plenamente realizada.

A soltura gerou questionamentos sobre a legislação e a eficácia do sistema judiciário no Brasil.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Imagens recentes mostram Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá, condenados pela morte de Isabella Nardoni, vivendo fora da prisão. O casal foi flagrado realizando atividades cotidianas na região de Santana, em São Paulo. Alexandre foi condenado a 30 anos e Anna Jatobá a 26 anos e 8 meses de prisão. Agora, ambos estão em liberdade após cumprir parte de suas penas.

Nardoni e Jatobá foram vistos em um minimercado, onde Alexandre comprava frutas e outros produtos. Mesmo em liberdade, eles ainda cumprem pena em regime aberto. A mãe de Isabella, Ana Carolina Oliveira, expressou sua indignação com a situação, afirmando que a justiça não foi plenamente realizada.

Os registros ocorreram na zona norte de São Paulo, onde o casal mantém uma rotina discreta. Alexandre utiliza diferentes veículos com vidros escuros para sair de casa, enquanto Anna Jatobá foi vista indo ao mercado e à farmácia. A maioria dos moradores locais não reconhece o casal, que nunca confessou o crime.

A soltura dos condenados gerou diversas reações, com questionamentos sobre a legislação que permitiu a progressão de regime. Ana Carolina Oliveira destacou a dor contínua que sente enquanto os responsáveis pela morte de sua filha vivem livremente. A polêmica sobre as penas e a eficácia do sistema judiciário brasileiro continua.

Quem são Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá e por que eles são conhecidos?

Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá são condenados pela morte de Isabella Nardoni. Alexandre foi condenado a 30 anos e Anna a 26 anos e 8 meses de prisão.

Onde e como Alexandre Nardoni e Anna Jatobá foram vistos recentemente?

O casal foi flagrado em atividades cotidianas na região de Santana, em São Paulo, onde foram vistos em um minimercado, com Alexandre comprando frutas e outros produtos.

Qual é a reação da mãe de Isabella Nardoni em relação à liberdade do casal?

Ana Carolina Oliveira, mãe de Isabella, expressou indignação com a situação, afirmando que a justiça não foi plenamente realizada e ressaltou a dor contínua que sente enquanto os responsáveis pela morte de sua filha vivem livremente.

Quais são os sentimentos da população local em relação à presença de Nardoni e Jatobá na comunidade?

A maioria dos moradores locais não reconhece o casal, que mantém uma rotina discreta, e muitos questionam a legislação que permitiu a progressão de regime, gerando discussões sobre a eficácia do sistema judiciário brasileiro.

