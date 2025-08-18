Indígena é preso após esfaquear esposa em tentativa de feminicídio
Marcos atacou Ilda com facadas e alegou proteção legal por ser indígena
Em Itatiba, São Paulo, um homem indígena chamado Marcos foi preso após esfaquear sua esposa, Ilda, com 12 golpes durante uma tentativa de feminicídio. Segundo relatos, Marcos afirmava que não seria punido devido à sua condição indígena. No entanto, a polícia decretou sua prisão pelos crimes de tentativa de feminicídio e ameaça.
O ataque ocorreu durante a madrugada quando Ilda tentou fugir para um ponto de ônibus. Vizinhos ouviram seus gritos e intervieram, evitando um resultado fatal. Marcos fugiu do local, mas foi capturado posteriormente.
A vítima já havia sofrido agressões anteriores e temia denunciar devido às ameaças constantes do marido. A legislação brasileira aplica-se igualmente em casos graves como este, independentemente da origem étnica do agressor.
O que aconteceu em Itatiba, São Paulo?
Qual foi a justificativa que Marcos usou para tentar evitar a punição?
Como o ataque foi interrompido?
A legislação brasileira protege Ilda neste caso?
