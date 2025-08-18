Indígena é preso após esfaquear esposa em tentativa de feminicídio Marcos atacou Ilda com facadas e alegou proteção legal por ser indígena Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/08/2025 - 20h04 (Atualizado em 18/08/2025 - 20h04 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Marcos, homem indígena, foi preso por esfaquear sua esposa Ilda em Itatiba, SP.

Ele tentou justificar o ataque alegando proteção legal por ser indígena.

Ilda sofreu 12 golpes e já havia enfrentado agressões anteriores, temendo denunciar o marido.

A legislaçãobrasileira aplica-se igualmente, independentemente da origem étnica do agressor.

Em Itatiba, São Paulo, um homem indígena chamado Marcos foi preso após esfaquear sua esposa, Ilda, com 12 golpes durante uma tentativa de feminicídio. Segundo relatos, Marcos afirmava que não seria punido devido à sua condição indígena. No entanto, a polícia decretou sua prisão pelos crimes de tentativa de feminicídio e ameaça.

O ataque ocorreu durante a madrugada quando Ilda tentou fugir para um ponto de ônibus. Vizinhos ouviram seus gritos e intervieram, evitando um resultado fatal. Marcos fugiu do local, mas foi capturado posteriormente.

A vítima já havia sofrido agressões anteriores e temia denunciar devido às ameaças constantes do marido. A legislação brasileira aplica-se igualmente em casos graves como este, independentemente da origem étnica do agressor.

O que aconteceu em Itatiba, São Paulo?

Em Itatiba, São Paulo, um homem indígena chamado Marcos foi preso após esfaquear sua esposa, Ilda, com 12 golpes durante uma tentativa de feminicídio.

Qual foi a justificativa que Marcos usou para tentar evitar a punição?

Marcos alegou que não seria punido devido à sua condição indígena.

Como o ataque foi interrompido?

O ataque ocorreu durante a madrugada quando Ilda tentou fugir para um ponto de ônibus. Vizinhos ouviram seus gritos e intervieram, evitando um resultado fatal.

A legislação brasileira protege Ilda neste caso?

Sim, a legislação brasileira aplica-se igualmente em casos graves como este, independentemente da origem étnica do agressor.

