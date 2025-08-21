Influenciador Gato Preto se envolve em grave acidente em São Paulo Colisão na Avenida Faria Lima deixa feridos e levanta suspeitas de embriaguez Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 20/08/2025 - 22h25 (Atualizado em 20/08/2025 - 22h25 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Gato Preto, influenciador digital, se envolveu em um grave acidente na Avenida Faria Lima, São Paulo.

O carro de luxo que dirigia colidiu com outro veículo e bateu em um poste.

Suspeitas de embriaguez surgiram após vídeos de festas em que o casal consumia álcool.

Polícia investiga o caso e aguarda resultados de exames toxicológicos enquanto Gato Preto permanece em silêncio.

Na Avenida Faria Lima, em São Paulo, um grave acidente envolvendo o influenciador digital Gato Preto resultou em ferimentos e investigações policiais. O veículo de luxo que ele dirigia colidiu com outro carro antes de bater em um poste, ficando completamente destruído. Gato Preto estava acompanhado de sua namorada, Bia Miranda.

Antes do acidente, vídeos nas redes sociais mostravam o casal consumindo bebidas alcoólicas em uma festa, levantando suspeitas de embriaguez ao volante. Imagens de câmeras de segurança capturaram o momento em que Gato Preto avançou um sinal vermelho.

O senhor Edilson, motorista do outro veículo envolvido no acidente, estava levando seu filho para a faculdade quando foram atingidos. O filho sofreu uma lesão no maxilar e está sob avaliação médica.

Após ser conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos, Gato Preto optou por permanecer em silêncio. A polícia continua investigando o caso com base nas imagens das câmeras de segurança e aguarda os resultados dos exames toxicológicos para prosseguir com as investigações.

O que aconteceu com o influenciador Gato Preto na Avenida Faria Lima?

Gato Preto se envolveu em um grave acidente de carro que resultou em ferimentos e levantou suspeitas de embriaguez.

Quais foram as circunstâncias que levaram ao acidente?

Antes do acidente, Gato Preto e sua namorada, Bia Miranda, foram vistos consumindo bebidas alcoólicas em uma festa. Câmeras de segurança registraram o momento em que ele avançou um sinal vermelho antes da colisão.

Quem mais estava envolvido no acidente e quais foram as consequências?

O motorista do outro veículo, Edilson, estava levando seu filho para a faculdade quando foram atingidos. O filho sofreu uma lesão no maxilar e está sob avaliação médica.

O que se sabe sobre a investigação do acidente?

A polícia está investigando o caso com base nas imagens das câmeras de segurança e aguarda os resultados dos exames toxicológicos. Gato Preto foi levado à delegacia para prestar esclarecimentos, mas optou por permanecer em silêncio.

