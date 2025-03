Investigação sobre morte de Vitória levanta suspeitas de perseguição Delegado Aldo Galiano discute teses e possível envolvimento do PCC no caso Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artifical do R7 06/03/2025 - 20h21 (Atualizado em 06/03/2025 - 20h21 ) twitter

Delegado do caso Vitória explica as teses levantadas pela investigação da morte da jovem

O delegado Aldo Galiano, responsável pela investigação da morte de Vitória, revelou detalhes sobre as principais teses em andamento. A jovem pode ter sido perseguida por dois homens após sair do trabalho em um shopping. A polícia considera a possibilidade de envolvimento do PCC devido ao fato de Vitória ter sido encontrada com o cabelo raspado, um sinal característico associado ao grupo criminoso.

Seis pessoas estão sendo investigadas no caso, incluindo o atual namorado, o ex-namorado e dois homens que estavam no ônibus com ela. Outros dois suspeitos teriam abordado Vitória em um carro próximo ao local. Um dos investigados já possui antecedentes criminais, e as autoridades procuram entender se há conexões entre eles que possam ter motivado o crime. Os veículos envolvidos estão apreendidos e passando por perícia.

