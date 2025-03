Irmãos são detidos por operar tribunal do crime em Franca Operação policial investiga conexão dos suspeitos com facção criminosa Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 27/03/2025 - 23h58 (Atualizado em 27/03/2025 - 23h58 ) twitter

Irmãos que comandavam ‘tribunal do crime’ no interior de SP são presos em operação policial

Dois irmãos, Ricardo e Herbert Antunes Cintra, foram presos em uma operação da Polícia Civil em Franca, São Paulo. Eles utilizavam a própria residência para realizar sessões de um tribunal paralelo ligado a uma organização criminosa. A casa servia como cativeiro e local para julgamentos.

A operação no Jardim Tropical resultou na prisão dos irmãos, que têm histórico de roubo, furto e tráfico de drogas. A polícia investiga a ligação deles com uma facção criminosa. Durante a operação, cinco mandados de prisão e dois de busca e apreensão foram cumpridos.

Os irmãos foram acusados de sequestro e roubo qualificado. Um homem sequestrado no início do ano na mesma região foi acusado de abuso sexual e levado ao tribunal do crime, mas liberado após o julgamento. As investigações continuam para determinar há quanto tempo a casa era usada para essas atividades e localizar outros envolvidos que estão foragidos.

Assista em vídeo - Irmãos que comandavam ‘tribunal do crime’ no interior de SP são presos em operação policial

