Jovem é atacado a tiros por ex-sogro e escapa, mas continua sendo perseguido

Pedro, de 19 anos, foi atacado a tiros pelo ex-sogro em São Paulo. Ele namorava Maria Eduarda, mas após quatro meses de brigas e discussões, o casal decidiu terminar. Pouco tempo depois, Maria Eduarda avisou Pedro que estava grávida e fez o teste de gravidez na frente dele, mas o resultado deu negativo. Quando o jovem tentou ir embora, ela começou a gritar e chamar atenção dos vizinhos. Ele conseguiu sair da casa, mas logo recebeu uma ligação do patrão avisando que Luiz, o ex-sogro, estava à procura dele. Sem entender o motivo, Pedro foi até a casa do padrinho da ex-namorada para esclarecer a situação. De repente, Luiz apareceu de carro, sacou uma arma e atirou várias vezes contra Pedro. Por sorte, o jovem escapou. Desde então, ele vive com medo do ex-sogro, que agora é procurado pela polícia.

