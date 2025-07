Jovem é morto a facadas após cobrar dívida de R$ 50 de amigo no interior de SP Tauan foi assassinado na porta de casa; entenda o caso Cidade Alerta|Do R7 02/07/2025 - 14h02 (Atualizado em 02/07/2025 - 14h02 ) twitter

Tauan foi esfaqueado após cobrar a dívida de um amigo Reprodução/RECORD

O Cidade Alerta repercutiu o caso de Tauan Mota, de 25 anos, brutalmente assassinado a facadas por Bruno, seu amigo, após uma discussão em frente à lanchonete da vítima, na cidade de Rafard, interior de São Paulo.

Tauan havia se mudado para o município há apenas três meses. Empreendedor, decidiu abrir uma lanchonete na própria casa, onde vivia com a esposa e os dois enteados. Conhecido pela generosidade, ele costumava ajudar Bruno sempre que podia, inclusive oferecendo lanches gratuitamente. No entanto, a relação entre os dois se deteriorou após Bruno pedir R$ 50 emprestado e não cumprir com o pagamento.

A tentativa de cobrança feita por Tauan resultou em uma discussão que rapidamente se transformou em briga corporal. Sem que a vítima soubesse, Bruno estava armado com uma faca. Durante o confronto, ele golpeou Tauan duas vezes, uma das facadas atingiu o pulmão e o coração. O jovem chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Maria Mota, mãe da vítima, revelou que Bruno costumava pedir dinheiro a moradores da região e era conhecido por ameaçar aqueles que tentavam cobrar suas dívidas. Emocionada, ela lamentou a perda e desabafou: “Vou lutar até o fim. Sei que não vai trazer o meu filho de volta, mas ele tem que pagar pelo que fez com o meu filho”.

Mesmo com um posto da Guarda Civil Municipal localizado em frente à residência de Tauan, ninguém interveio no momento do crime. Bruno fugiu logo após o ataque e permanece foragido. A Justiça já emitiu um mandado de prisão temporária contra ele. A única pista encontrada até o momento é uma blusa descartada em uma estrada próxima a um canavial.

A esposa de Bruno, com quem tem dois filhos, já prestou depoimento à polícia. As buscas pelo autor do crime seguem intensificadas.

Confira a reportagem na íntegra:

