Jovem mata colega de trabalho a facadas por ciúmes do namorado Minutos antes do crime, vítima e assassina trocaram mensagens; suspeita a surpreendeu em um bar e a atacou

O Cidade Alerta traz detalhes do caso de Ana Beatriz, de 22 anos, que morreu vítima do ciúme de uma colega de trabalho, Sara, de 20, em Marabá, no Pará.

Minutos antes do crime, vítima e assassina trocaram mensagens por uma rede social. Sara acreditava que Ana Beatriz estivesse flertando com o namorado dela.

Segundo depoimento da suspeita, a briga começou por conta de fofocas no ambiente de trabalho. A situação ainda ficou pior porque, segundo Sara, a jovem teria mandado mensagens para o companheiro dela.

Uma câmera de segurança registrou o ataque. A vítima conversava com amigos quando foi surpreendida pela suspeita. A agressora já chegou no bar com uma faca, não chamou a suposta rival para tirar satisfação e já a abordou dando os golpes fatais.

Um homem até tentou defender a vítima, mas sem sucesso. Uma testemunha também gravou parte da briga e o momento em que ela desmaia, sem forças. Ana Beatriz foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Sara foi abordada pelos policiais e presa em flagrante.

Confira na íntegra:

