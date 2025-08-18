Jovem mata namorado por ciúmes após recusa em mostrar celular
Cleidiane Alves Ferreira foi presa pelo assassinato de Jonas Nunes na Bahia
Cleidiane Alves Ferreira, de 20 anos, foi presa após confessar ter matado seu namorado, Jonas Ferreira Nunes, de 32 anos, em Formosa do Rio Preto, Bahia. O crime ocorreu após Jonas se recusar a mostrar mensagens em seu celular durante uma discussão. Cleidiane pegou uma faca na cozinha e atingiu Jonas no tórax. Ele foi socorrido por vizinhos mas não resistiu aos ferimentos. Após o ataque, Cleidiane fugiu para a casa de parentes onde foi presa em flagrante pela polícia ainda com marcas de sangue. Ela poderá responder por homicídio qualificado devido ao motivo fútil do crime.
