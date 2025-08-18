Jovem mata namorado por ciúmes após recusa em mostrar celular Cleidiane Alves Ferreira foi presa pelo assassinato de Jonas Nunes na Bahia Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/08/2025 - 20h03 (Atualizado em 18/08/2025 - 20h03 ) twitter

Cleidiane Alves Ferreira, de 20 anos, foi presa após confessar ter matado seu namorado, Jonas Ferreira Nunes, de 32 anos, em Formosa do Rio Preto, Bahia. O crime ocorreu após Jonas se recusar a mostrar mensagens em seu celular durante uma discussão. Cleidiane pegou uma faca na cozinha e atingiu Jonas no tórax. Ele foi socorrido por vizinhos mas não resistiu aos ferimentos. Após o ataque, Cleidiane fugiu para a casa de parentes onde foi presa em flagrante pela polícia ainda com marcas de sangue. Ela poderá responder por homicídio qualificado devido ao motivo fútil do crime.

