Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Cidade Alerta

Jovem mata namorado por ciúmes após recusa em mostrar celular

Cleidiane Alves Ferreira foi presa pelo assassinato de Jonas Nunes na Bahia

Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Cleidiane Alves Ferreira, de 20 anos, foi presa após confessar ter matado seu namorado, Jonas Ferreira Nunes, de 32 anos, em Formosa do Rio Preto, Bahia. O crime ocorreu após Jonas se recusar a mostrar mensagens em seu celular durante uma discussão. Cleidiane pegou uma faca na cozinha e atingiu Jonas no tórax. Ele foi socorrido por vizinhos mas não resistiu aos ferimentos. Após o ataque, Cleidiane fugiu para a casa de parentes onde foi presa em flagrante pela polícia ainda com marcas de sangue. Ela poderá responder por homicídio qualificado devido ao motivo fútil do crime.

Veja também


Em um descuido do ex, ela pegou as chaves, correu para rua e chamou a polícia

Cidade Alerta playlist

1/20

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.