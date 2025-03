Justiça de Cajamar nega pedido de liberdade de Maicol no caso Vitória Investigação aponta possível cúmplice após identificação de veículo suspeito Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/03/2025 - 17h24 (Atualizado em 21/03/2025 - 17h24 ) twitter

Justiça de Cajamar (SP) nega pedido de relaxamento de prisão de Maicol

A Justiça de Cajamar (SP) negou o pedido de relaxamento da prisão de Maicol, acusado no caso envolvendo a morte de Vitória Regina de Sousa, de 17 anos. Os advogados alegaram que ele sofreu pressão emocional durante o depoimento e não confirma sua confissão anterior.

Durante as investigações, um veículo foi identificado próximo ao local onde as roupas da vítima foram queimadas. Isso levanta suspeitas sobre a possível participação de um cúmplice no crime. Imagens de câmeras de segurança mostram um caminhão nas proximidades no horário em que a vítima foi levada. A polícia trabalha para identificar quem poderia ter auxiliado Maicol nesse crime.

