Justiça rejeita prisão de namorado de jovem em Cajamar Documento exclusivo revela falta de provas suficientes para detenção Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artifical do R7 06/03/2025 - 17h42 (Atualizado em 06/03/2025 - 17h42 )

Caso Vitória: Justiça nega pedido de prisão contra namorado da jovem

A Justiça decidiu não acatar o pedido de prisão contra o atual namorado de Vitória Regina de Souza, que havia se apresentado voluntariamente à polícia. Um documento exclusivo do programa Cidade Alerta indicou que não existem provas suficientes para justificar a detenção do jovem.

Durante o depoimento, o rapaz apresentou um álibi, afirmando que estava com outra mulher no momento do crime. Essa versão foi confirmada pela moça, o que levou à sua liberação. O caso está sendo investigado pelas autoridades, que acreditam na possível participação de mais de uma pessoa no crime. Enquanto isso, a polícia continua com os esforços para identificar e prender os responsáveis pelo ocorrido em Cajamar.

