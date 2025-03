Líder religioso preso por abusar de jovem durante ritual em Juquitiba Suspeito já tinha histórico de crimes semelhantes e feminicídio Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/03/2025 - 00h02 (Atualizado em 26/03/2025 - 00h02 ) twitter

Líder religioso é preso após abusar de jovem de 19 anos que buscava ajuda psicológica

Uma jovem de 19 anos, diagnosticada com depressão, foi vítima de abuso por parte de um líder religioso em Juquitiba, na Grande São Paulo. O homem, identificado como Osmande, de 59 anos, prometeu ajudá-la com um ritual em uma área de mata. Confiando nele, a jovem foi atacada no local.

Após o ocorrido, ela buscou apoio de uma amiga e relatou o incidente à sua mãe. A denúncia levou à realização de um exame que confirmou o abuso. Osmande foi detido pela polícia local e descobriu-se que ele já tinha antecedentes criminais por abusos e feminicídio. Devido ao seu histórico, sua prisão foi convertida em preventiva.

O caso segue sob investigação pelas autoridades de Juquitiba. Relatos de outras mulheres indicam a possibilidade de mais vítimas do falso líder religioso.

Líder religioso é preso após abusar de jovem de 19 anos que buscava ajuda psicológica

