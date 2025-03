Mãe de Vitória Regina de Souza se despede da filha em cerimônia comovente Adolescente foi velada e sepultada em Cajamar após tragédia Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artifical do R7 06/03/2025 - 19h11 (Atualizado em 06/03/2025 - 19h11 ) twitter

Caso Vitória: emocionada, mãe da adolescente carrega foto da filha durante velório

A adolescente Vitória Regina de Souza, de 17 anos, foi velada e sepultada em Cajamar, na Grande São Paulo , na tarde de quinta (6). A mãe da jovem, visivelmente emocionada, participou da cerimônia carregando uma foto da filha. A cidade decretou luto oficial de três dias após o corpo da menina ser encontrado em uma área de mata.

Durante a despedida, a mãe de Vitória não conseguiu expressar muitas palavras devido à emoção do momento. Altair Moraes se comprometeu a solicitar um minuto de silêncio no jogo do Corinthians em memória da adolescente, que torcia para o clube.

