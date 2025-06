Mãe tem reação surpreendente ao descobrir que o filho está preso Jovem ligou para pedir ajuda, mas levou uma bronca; entenda o caso que aconteceu em Belém (PA) Cidade Alerta|Do R7 06/06/2025 - 17h29 (Atualizado em 06/06/2025 - 17h29 ) twitter

Segundo autoridades, o rapaz já era conhecido das autoridades e tinha ‘especialidade’ em cometer furtos Reprodução/RECORD

O Cidade Alerta repercutiu o curioso caso de Rafael, jovem detido com diversas passagens pela polícia por furto e roubo, e que acabou preso novamente em Belém, capital do estado do Pará. O criminoso havia deixado a cadeia em uma ‘saidinha’ e deveria ter retornado, se entregando às autoridades.

Segundo informações, a mãe do rapaz insistiu várias vezes para que ele se entregasse e voltasse a cumprir sua pena. No entanto, Rafael decidiu não retornar a prisão e, em vez disso, saiu à noite para um bar da região.

A Polícia Militar investigava um roubo nas proximidades quando decidiu entrar no local onde o Rafael se encontrava, e acabou o prendendo novamente. O mandado para que se apresentasse já teria sido expedido há quase um mês.

Ao ser algemado, Rafael pediu aos policiais que ligassem para sua mãe, para avisar que não voltaria para casa e que precisaria de alguns documentos que estavam com ela. A mãe, no entanto, não gostou nem um pouco da situação e disse: “Olha, eu estou doente. Sinto muito, mas eu não posso ‘arredar’ meu pé daqui”. O criminoso questionou a resposta da mãe, que rebateu: “Você vai puxar essa sozinho”.

Em entrevista, o policial Josafam Pereira disse que o rapaz já era conhecido das autoridades e tinha ‘especialidade’ em cometer furtos. Rafael foi conduzido à Central de Polícia de São Brás e segue detido.

Confira a reportagem na íntegra:

O Cidade Alerta vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 16h30, e aos sábados, às 17h e às 21h, na tela da RECORD.