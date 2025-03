Maicol Antônio dos Santos mantém silêncio em audiência de custódia Suspeito no caso Vitória teve prisão temporária mantida pelo juiz Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artifical do R7 11/03/2025 - 00h02 (Atualizado em 11/03/2025 - 00h02 ) twitter

Exclusivo: veja a audiência do principal suspeito pela morte de Vitória

Durante a audiência de custódia, Maicol Antônio dos Santos, suspeito no caso da morte de Vitória, optou por não responder às perguntas. A sessão tinha como objetivo verificar a legalidade da prisão e se houve maus-tratos durante a detenção. O juiz decidiu manter a prisão temporária de Maicol.

A defesa argumentou que a prisão não era necessária, pois Maicol possuía emprego fixo e colaborava com as investigações. No entanto, o magistrado destacou que a defesa deveria buscar a revisão do caso no juízo competente.

A decisão foi influenciada por depoimentos que relataram comportamentos suspeitos associados ao veículo de Maicol em horários incomuns. Essas evidências foram cruciais para a manutenção da ordem de prisão.

Assista em vídeo - Exclusivo: veja a audiência do principal suspeito pela morte de Vitória

