Menino de 6 anos reconhece pai como assassino da mãe
Crime ocorreu na frente da criança; polícia prende ex-companheiro
Dinah, de 27 anos, foi assassinada dentro de casa na presença do filho de 6 anos. Um homem mascarado a atacou, mas a criança identificou semelhanças com seu próprio pai. O menino chamou por ele durante o ataque.
Após a fuga do suspeito, identificado como Diones Henrique de Souza Marinho, a polícia encontrou o carro abandonado usado na fuga. Durante as buscas, Diones foi localizado próximo ao veículo e confessou o crime aos policiais.
Dinah e Diones estavam separados há oito meses, e ela havia começado um novo relacionamento que não era aceito por ele. Após a prisão, Diones foi levado para a delegacia regional.
O filho agora está sob os cuidados de familiares que se esforçam para oferecer um ambiente seguro e preservar as boas lembranças da mãe.
O que ocorreu durante o crime que resultou na morte de Dinah?
Dinah, de 27 anos, foi assassinada dentro de casa na presença de seu filho de 6 anos, que reconheceu semelhanças do autor do crime com seu próprio pai e o chamou durante o ataque.
Quem foi identificado como o autor do crime?
O autor do crime foi identificado como Diones Henrique de Souza Marinho, ex-companheiro de Dinah.
Como a polícia conseguiu localizar Diones?
Após a fuga do suspeito, a polícia encontrou o carro abandonado usado na fuga e, durante as buscas, localizou Diones próximo ao veículo, onde ele confessou o crime.
Qual é a situação atual do filho da vítima?
O filho está sob os cuidados de familiares que estão se esforçando para oferecer um ambiente seguro e preservar as boas lembranças de sua mãe.
