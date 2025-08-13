Logo R7.com
Cidade Alerta

Menino de 6 anos reconhece pai como assassino da mãe

Crime ocorreu na frente da criança; polícia prende ex-companheiro

Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7

  • Dinah, de 27 anos, foi assassinada na presença de seu filho de seis anos.
  • O menino reconheceu semelhanças do agressor com seu pai durante o ataque.
  • Diones Henrique de Souza Marinho, ex-companheiro de Dinah, confessou o crime após ser preso.
  • O filho está agora sob os cuidados de familiares, que buscam proporcionar um ambiente seguro.

 

Dinah, de 27 anos, foi assassinada dentro de casa na presença do filho de 6 anos. Um homem mascarado a atacou, mas a criança identificou semelhanças com seu próprio pai. O menino chamou por ele durante o ataque.

Após a fuga do suspeito, identificado como Diones Henrique de Souza Marinho, a polícia encontrou o carro abandonado usado na fuga. Durante as buscas, Diones foi localizado próximo ao veículo e confessou o crime aos policiais.

Dinah e Diones estavam separados há oito meses, e ela havia começado um novo relacionamento que não era aceito por ele. Após a prisão, Diones foi levado para a delegacia regional.

O filho agora está sob os cuidados de familiares que se esforçam para oferecer um ambiente seguro e preservar as boas lembranças da mãe.


O que ocorreu durante o crime que resultou na morte de Dinah?

Dinah, de 27 anos, foi assassinada dentro de casa na presença de seu filho de 6 anos, que reconheceu semelhanças do autor do crime com seu próprio pai e o chamou durante o ataque.

Quem foi identificado como o autor do crime?

O autor do crime foi identificado como Diones Henrique de Souza Marinho, ex-companheiro de Dinah.


Como a polícia conseguiu localizar Diones?

Após a fuga do suspeito, a polícia encontrou o carro abandonado usado na fuga e, durante as buscas, localizou Diones próximo ao veículo, onde ele confessou o crime.

Qual é a situação atual do filho da vítima?

O filho está sob os cuidados de familiares que estão se esforçando para oferecer um ambiente seguro e preservar as boas lembranças de sua mãe.

