Mestre em Letras e apaixonada por Fórmula 1: saiba quem era a brasileira assassinada no Japão A hipótese de que teria sido dopada ou violentada sexualmente ainda não foram descartadas; entenda o caso Cidade Alerta|Do R7 05/05/2025 - 17h31 (Atualizado em 05/05/2025 - 17h31 )

Amanda Borges, de 30 anos, é assassinada por estrangeiro no Japão Reprodução/ RECORD

O Cidade Alerta exibiu o caso de Amanda Borges, de 30 anos, mestre em Letras e apaixonada por Fórmula 1, encontrada morta em um apartamento alugado, no interior do Japão, que teria sido incendiado para “apagar” possíveis pistas do crime.

Amanda era natural de Goiânia, mas morava com o namorado Alexandre Uehara, em São Paulo. Inicialmente, ela teria ido à Ásia para ajudar uma parente do namorado que morava na Coreia do Sul, mas, ao descobrir que aconteceria uma competição de Fórmula 1 em Suzuka, no Japão, ela juntou o “útil e o agradável” e fez duas coisas em apenas uma viagem.

“Bora conferir como foi o grande prêmio de Fórmula 1 no Japão?“, disse Amanda ao mostrar como seria sua rotina ao assistir presencialmente à corrida e premiação da competição esportiva.

Além de exercer seu mestrado em Letras, Amanda também era bem ativa nas redes sociais, e viu a oportunidade perfeita para mostrar como era a vida de um “intercâmbio” no interior do Japão, compartilhando comidas típicas e também a segurança impecável das ruas.

“Em qual país que você perde sua mochila com dinheiro e eles te devolvem intacta? O Japão é muito seguro, eu estou impressionada!“, relatou Amanda, ao explicar que havia esquecido uma de suas malas em um trem e que ela havia recebido a bagagem com tudo intacto.

De acordo com a família, a viagem de Amanda estaria programada para acabar na quinta-feira (1°), mas a vítima não retornou. Por medo e precaução, a família acabou buscando um jeito de se comunicar com os contatos da vítima localizados no Japão, na esperança de entenderem o porquê ela não teria voltado. E foi em uma ligação de vídeo com o delegado do caso no Japão que eles descobriram que Amanda havia sido assassinada.

Segundo as autoridades japonesas, houve um incêndio no apartamento onde ela estava hospedada e as investigações apontam que a morte teria ocorrido após a inalação excessiva de fumaça.

A apuração constatou ainda que os pertences da vítima, como bolsas e celular, foram roubados e ela estava desacordada quando o incidente aconteceu. A hipótese de que teria sido dopada ou violentada sexualmente ainda não foram descartadas.

O único suspeito do caso, um estrangeiro, de 31 anos, natural da ilha do Sul da Índia, Sri Lanka, foi preso no último sábado (3), mas seus depoimentos confundem as autoridades, por isso as investigações continuam em andamento e permanecem sob sigilo.

Confira a reportagem completa:

O Cidade Alerta vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 16h30, e aos sábados, às 17h e às 21h, na tela da RECORD.