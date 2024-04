Morte de esloveno no litoral de SP pode estar relacionada a "acerto de contas"

Alto contraste

Dejon foi morto na frente da sua família e não teve como se defender Dejon foi morto na frente da sua família e não teve como se defender (Reprodução/RECORD)

O Cidade Alerta acompanha o caso do esloveno Dejon Kovac, de 43 anos, assassinado na frente da sua família brasileira, no litoral de São Paulo.

Imagens do circuito de segurança da rua onde tudo aconteceu mostraram a vítima chegando no prédio onde morava, acompanhada de sua esposa e do filho do casal, de apenas quatro anos, que foram testemunhas do crime.

Ao parar sua bicicleta para abir o portão de entrada, a família foi surpreendida por um homem encapuzado, que atirou diretamente em Dejon e fugiu em seguida. A vítima ainda chegou a ser socorrida e levada para um hospital local, mas não resistiu.

Um morador da região gravou a movimentação depois do crime, e a chegada das equipes de resgate e autoridades no local. No vídeo, ele alega ter ouvido os tiros e contou quatro disparos.

Segundo a polícia, a cena aponta para um crime de vingança ou acerto de contas. Porém, todas as possibilidades estão sendo consideradas na investigação. Além disso, não descartam a hipótese de outros envolvidos.

As imagens registradas pelas câmeras de segurança do prédio onde Dejon morava podem ser determinantes para que a polícia consiga identificar o autor dos disparos. E qualquer informação sobre o ocorrido é válida.

Confira na íntegra:

Acompanhe casos intrigantes como esse no Cidade Alerta. O programa vai ao ar de segunda a sexta, a partir das 16h45. E aos sábados, a partir das 17h, na tela da RECORD.

