Motociclista é agredido após acidente em Santo André
Conflito violento no trânsito deixa motociclista hospitalizado
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Um motociclista foi severamente agredido após colidir com um carro em Santo André, no ABC paulista. Guilherme, a vítima, estava em baixa velocidade quando bateu na traseira de um veículo que fazia uma conversão sem sinalização adequada. Após a colisão, dois homens desceram do carro verde e atacaram Guilherme com um pedaço de pau e uma faca.
Testemunhas relataram que a agressão foi intensa e rápida. A mãe de Guilherme chegou ao local durante o ataque e tentou proteger seu filho. As câmeras de segurança capturaram toda a cena, ajudando a polícia a identificar os suspeitos como tio e sobrinho. Os agressores fugiram após o incidente.
Guilherme foi levado ao hospital com ferimentos graves e permanece em recuperação. A polícia continua investigando o caso enquanto busca localizar os envolvidos.
O que aconteceu com o motociclista em Santo André?
Um motociclista, chamado Guilherme, foi agredido após colidir com um carro em Santo André. Ele estava em baixa velocidade quando bateu na traseira de um veículo que fazia uma conversão sem sinalização adequada.
Quem foram os agressores e como a agressão ocorreu?
Dois homens, que foram identificados como tio e sobrinho, desceram do carro verde após a colisão e atacaram Guilherme com um pedaço de pau e uma faca.
Como a família de Guilherme reagiu durante a agressão?
A mãe de Guilherme chegou ao local durante o ataque e tentou protegê-lo dos agressores.
Qual é o estado de saúde de Guilherme e o que a polícia está fazendo?
Guilherme foi levado ao hospital com ferimentos graves e está em recuperação. A polícia está investigando o caso e busca localizar os envolvidos.
Veja também
Wesley entrou em um carro, que foi localizado e periciado, e nunca mais voltou
Cidade Alerta playlist
1/20
Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!