Mulher é investigada por possível envenenamento de amiga
Polícia suspeita de envolvimento em morte ocorrida há dez anos
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
A polícia está investigando se Elizabete Arrabaça, de Ribeirão Preto, poderia ter envenenado sua amiga há cerca de dez anos. A morte de Élide foi inicialmente registrada como natural, mas agora está sendo revisitada após a divulgação de casos suspeitos envolvendo Elisabete. Ela já é acusada de envenenar sua nora, filha e um animal de estimação.
Os familiares de Élide passaram a questionar a morte súbita da amiga ao verem reportagens sobre Elisabete na televisão. A polícia considera solicitar a exumação do corpo para verificar a presença de substâncias tóxicas.
Elisabete está atualmente presa na penitenciária de Votorantim enquanto as investigações prosseguem. As autoridades aguardam resultados periciais que possam confirmar sua responsabilidade nos crimes investigados.
Veja também
Condenado a quase 50 anos de prisão, o suspeito não se rendeu quando foi encontrado e foi baleado
Cidade Alerta playlist
1/20
Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!