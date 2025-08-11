Logo R7.com
Mulher é investigada por possível envenenamento de amiga

Polícia suspeita de envolvimento em morte ocorrida há dez anos

  • A polícia investiga Elisabeth Arrabassa por suspeita de envenenamento de sua amiga Elide Guide, morta há dez anos.
  • A morte de Elide, inicialmente considerada natural, agora é revista após reportagens sobre Elisabeth.
  • Laudos preliminares indicam semelhanças entre a morte de Elide e outros casos relacionados a Elisabeth.
  • Elisabeth está presa enquanto as investigações e aguardo dos resultados periciais continuam.

 

A polícia está investigando se Elizabete Arrabaça, de Ribeirão Preto, poderia ter envenenado sua amiga há cerca de dez anos. A morte de Élide foi inicialmente registrada como natural, mas agora está sendo revisitada após a divulgação de casos suspeitos envolvendo Elisabete. Ela já é acusada de envenenar sua nora, filha e um animal de estimação.

Os familiares de Élide passaram a questionar a morte súbita da amiga ao verem reportagens sobre Elisabete na televisão. A polícia considera solicitar a exumação do corpo para verificar a presença de substâncias tóxicas.

Elisabete está atualmente presa na penitenciária de Votorantim enquanto as investigações prosseguem. As autoridades aguardam resultados periciais que possam confirmar sua responsabilidade nos crimes investigados.

