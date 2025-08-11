Mulher é investigada por possível envenenamento de amiga Polícia suspeita de envolvimento em morte ocorrida há dez anos Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/08/2025 - 18h35 (Atualizado em 11/08/2025 - 18h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A polícia investiga Elisabeth Arrabassa por suspeita de envenenamento de sua amiga Elide Guide, morta há dez anos.

A morte de Elide, inicialmente considerada natural, agora é revista após reportagens sobre Elisabeth.

Laudos preliminares indicam semelhanças entre a morte de Elide e outros casos relacionados a Elisabeth.

Elisabeth está presa enquanto as investigações e aguardo dos resultados periciais continuam.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A polícia está investigando se Elizabete Arrabaça, de Ribeirão Preto, poderia ter envenenado sua amiga há cerca de dez anos. A morte de Élide foi inicialmente registrada como natural, mas agora está sendo revisitada após a divulgação de casos suspeitos envolvendo Elisabete. Ela já é acusada de envenenar sua nora, filha e um animal de estimação.

Os familiares de Élide passaram a questionar a morte súbita da amiga ao verem reportagens sobre Elisabete na televisão. A polícia considera solicitar a exumação do corpo para verificar a presença de substâncias tóxicas.

Elisabete está atualmente presa na penitenciária de Votorantim enquanto as investigações prosseguem. As autoridades aguardam resultados periciais que possam confirmar sua responsabilidade nos crimes investigados.

Veja também

‌



Condenado a quase 50 anos de prisão, o suspeito não se rendeu quando foi encontrado e foi baleado

Cidade Alerta playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Líder do PCC responsável por roubo a carro-forte é morto a tiros durante abordagem da polícia Diarista morre ao tentar defender as filhas do ataque do ex-namorado Idosa suspeita de envenenar professora de pilates pode ter matado melhor amiga há quase dez anos Procedimento estético dá errado e corretora de imóveis luta por reembolso Homem tem dificuldade em obter prontuário médico após a morte da mãe Suspeito de roubar arma de policial baleado em Paraisópolis (SP) é preso Polícia pede a prisão de pai e filho acusados pelo sumiço de homens contratados para cobrar dívida Mulher morre após ser atacada pelo ex-companheiro Familiares, amigos e fãs prestam última homenagem a Arlindo Cruz Marido rapta filho de 10 meses após agredir esposa Polícia identifica possíveis suspeitos de chacina na divisa entre o Amapá e o Pará Crianças de uma creche de São Bernardo do Campo (SP) são vítimas de agressão e maus-tratos Empresário libanês que atua no Brás está desaparecido há quatro dias em São Paulo Sete homens são encontrados mortos em área de garimpo; eles teriam sido confundidos com quadrilha Homem é encontrado morto dentro de fossa de esgoto no interior de São Paulo Estudante de zootecnia desaparecida foi vista morta, segundo amante do namorado Mulher que foi abandonada pelo ex-marido quando teve AVC é espancada por ele após negar nova chance Homem tortura e mata jovem de 18 anos e é preso dois anos após o crime Pai de família é morto a facadas após tentar defender mulher de agressões em lanchonete Quatro amigos viajam para cobrar dívida de R$ 1 milhão e desaparecem no Paraná

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!