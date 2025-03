Mulher é presa por engano ao denunciar violência doméstica no Rio Débora Cristina foi confundida com criminosa devido a nomes semelhantes Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/03/2025 - 23h51 (Atualizado em 19/03/2025 - 23h51 ) twitter

Mulher vai à delegacia prestar queixa contra o marido e acaba presa por engano

Débora Cristina da Silva Damasceno, de 42 anos, foi à delegacia em Petrópolis, no Rio de Janeiro, para denunciar agressões do marido. No entanto, enquanto aguardava o registro da queixa, foi surpreendida com uma ordem de prisão. A polícia a confundiu com outra mulher chamada Débora Cristina Damasceno, procurada em Minas Gerais por tráfico de drogas.

Apesar de afirmar sua inocência, Débora foi detida por três dias até que a Justiça reconheceu o engano durante uma audiência de custódia. A confusão ocorreu devido à semelhança dos nomes e a diferença na idade e localidade das duas mulheres. Agora livre, Débora planeja buscar reparação legal pelos danos sofridos.

Assista em vídeo - Mulher vai à delegacia prestar queixa contra o marido e acaba presa por engano

