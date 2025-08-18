Mulher mata pai em Itanhaém (SP) após alegar abusos Carla, de 41 anos, foi encontrada nua e confessou o crime à Guarda Civil Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/08/2025 - 20h02 (Atualizado em 18/08/2025 - 20h02 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Carla, de 41 anos, foi presa em Itanhaém após confessar ter assassinado seu pai, Marcos Vinhários, de 74 anos.

O corpo do pai foi encontrado com mais de 20 facadas em seu apartamento.

Carla alegou ter sofrido abusos sexuais do pai e disse que evidências estão em dispositivos apreendidos pela polícia.

A investigação está em andamento, e a circunstância do crime pode influenciar a pena de Carla.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Carla, de 41 anos, foi presa em flagrante em Itanhaém, litoral de São Paulo, após ser encontrada nua e confessar à Guarda Municipal ter assassinado seu pai. Marcos Vinhários, de 74 anos, foi encontrado morto no apartamento com mais de 20 facadas. Carla alegou que sofria abusos sexuais do pai e afirmou que evidências estariam em dispositivos apreendidos pela polícia.

A ocorrência chamou atenção quando Carla foi vista caminhando nua pela cidade. Ao ser abordada pela Guarda Civil, ela relatou o ataque ao pai. Após ser vestida com a ajuda dos agentes, Carla foi levada ao local do crime onde confirmaram suas alegações.

A polícia está investigando as acusações de abuso sexual feitas por Carla contra seu pai. Dispositivos eletrônicos foram apreendidos para verificar as alegações. Dependendo dos resultados das investigações, as circunstâncias podem influenciar sua pena. O caso continua sob investigação enquanto Carla permanece detida.

Quem é a mulher presa em Itanhaém e o que aconteceu?

Carla, de 41 anos, foi presa em flagrante em Itanhaém após confessar à Guarda Municipal ter assassinado seu pai, Marcos Vinhários, de 74 anos.

‌



Quais são as alegações feitas por Carla em relação ao crime?

Carla alegou que sofria abusos sexuais por parte do pai e afirmou que evidências estariam em dispositivos apreendidos pela polícia.

Como as autoridades foram alertadas sobre o crime?

A ocorrência chamou atenção quando Carla foi vista caminhando nua pela cidade. Ao ser abordada pela Guarda Civil, ela relatou o ataque ao pai.

‌



O que a polícia está fazendo em relação às alegações de Carla?

A polícia está investigando as alegações de abuso sexual feitas por Carla e apreendeu dispositivos eletrônicos para verificar as suas afirmações.

Veja também

‌



Em um descuido do ex, ela pegou as chaves, correu para rua e chamou a polícia

Cidade Alerta playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Mulher com medida protetiva fica refém do ex-namorado por mais de 15 horas Mulher mata pai com golpes de faca e sai andando nua pelas ruas da cidade Mãe de família é morta atropelada enquanto atravessava a rua para pegar o ônibus Jovem é morto pela namorada após se recusar a mostrar o celular para ela Homem indígena é preso após esfaquear a esposa em aldeia no interior de São Paulo Jovem de 20 anos desaparece após ir a baile funk, e suspeito confessa assassinato em Ubatuba (SP) Idosa é atacada com chave de fenda pela nora após o neto de 14 anos fazer uma tatuagem escondido Hytalo Santos é visto chorando ao ser levado para o Centro de Detenção Provisória Patrulha do Consumidor: Homem fica tetraplégico após cirurgia e família denuncia hospital Patrulha do Consumidor: Casal compra carro usado e veículo apresenta vários defeitos Hytalo Santos e companheiro são mantidos em cela sem banho de sol e contato com outros presos Contagem regressiva! Faltam 30 dias para a estreia da nova edição de A Fazenda Bandidos atiram e tentam matar policial militar de folga na zona norte de SP Novas imagens mostram os últimos momentos de vida do gari assassinado por empresário em MG Polícia acredita que Hytalo Santos e companheiro iam fugir do país antes de serem presos Briga de sócios por império de restaurantes acaba em morte de filho de empresário Influenciador Enzo Master é procurado por deixar falsa bomba no aeroporto de Porto Velho (RO) Homem é morto por vizinhos após discussão entre a esposa dele e a companheira de um dos suspeitos Influenciador Hytalo Santos e marido são vistos sorrindo ao deixarem delegacia à caminho do 11º DP Hytalo Santos pode ser transferido para a Paraíba, diz delegada do caso

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!