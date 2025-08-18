Mulher mata pai em Itanhaém (SP) após alegar abusos
Carla, de 41 anos, foi encontrada nua e confessou o crime à Guarda Civil
Carla, de 41 anos, foi presa em flagrante em Itanhaém, litoral de São Paulo, após ser encontrada nua e confessar à Guarda Municipal ter assassinado seu pai. Marcos Vinhários, de 74 anos, foi encontrado morto no apartamento com mais de 20 facadas. Carla alegou que sofria abusos sexuais do pai e afirmou que evidências estariam em dispositivos apreendidos pela polícia.
A ocorrência chamou atenção quando Carla foi vista caminhando nua pela cidade. Ao ser abordada pela Guarda Civil, ela relatou o ataque ao pai. Após ser vestida com a ajuda dos agentes, Carla foi levada ao local do crime onde confirmaram suas alegações.
A polícia está investigando as acusações de abuso sexual feitas por Carla contra seu pai. Dispositivos eletrônicos foram apreendidos para verificar as alegações. Dependendo dos resultados das investigações, as circunstâncias podem influenciar sua pena. O caso continua sob investigação enquanto Carla permanece detida.
Quem é a mulher presa em Itanhaém e o que aconteceu?
Carla, de 41 anos, foi presa em flagrante em Itanhaém após confessar à Guarda Municipal ter assassinado seu pai, Marcos Vinhários, de 74 anos.
Quais são as alegações feitas por Carla em relação ao crime?
Carla alegou que sofria abusos sexuais por parte do pai e afirmou que evidências estariam em dispositivos apreendidos pela polícia.
Como as autoridades foram alertadas sobre o crime?
A ocorrência chamou atenção quando Carla foi vista caminhando nua pela cidade. Ao ser abordada pela Guarda Civil, ela relatou o ataque ao pai.
O que a polícia está fazendo em relação às alegações de Carla?
A polícia está investigando as alegações de abuso sexual feitas por Carla e apreendeu dispositivos eletrônicos para verificar as suas afirmações.
