Mulher sofre agressões após negar retorno ao ex-marido agressor
Ex-marido é preso após tentativa de feminicídio em Jacareí
Célia sofreu um AVC dois dias após seu casamento em 2019 e foi abandonada por Carlos, seu então marido. Após sua recuperação parcial, Carlos tentou retomar o relacionamento, mas Célia recusou. Em resposta, ele a agrediu fisicamente em várias ocasiões e chegou a matar o cachorro dela. Recentemente, Célia sofreu uma tentativa de feminicídio que resultou em lesões graves na cabeça e no braço. Carlos foi preso, mas Célia ainda teme por sua segurança.
Formada em administração e artista plástica, Célia teve sua vida transformada após o AVC. Durante o casamento, ela dividia seu tempo entre a música e o adestramento de cães. Após o AVC, Carlos a deixou sozinha e sem apoio. A recuperação foi difícil e, mesmo com sequelas, ela continuou lutando para retomar sua vida.
Um ano após o abandono, Carlos reapareceu pedindo uma nova chance. As agressões começaram após essa recusa. Carlos tentou justificar suas ações como influências externas. As agressões se intensificaram até culminar na tentativa de feminicídio que a deixou hospitalizada.
Célia enfrenta desafios financeiros e de saúde enquanto vive com medo de futuras agressões. A comunidade local está ciente da situação, mas a preocupação com a segurança de Célia permanece alta.
