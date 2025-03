Novas imagens mostram assassina de grávida chegando com bebê na maternidade Cidade Alerta|Do canal CidadeAlertaRecord no YouTube 20/03/2025 - 19h36 (Atualizado em 21/03/2025 - 01h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Cidade Alerta mostrou o caso da jovem grávida que foi morta e teve o bebê roubado da barriga. Novas imagens mostram Emely, de 16 anos, indo até a casa onde foi assassinada. Câmeras de segurança da maternidade também registraram o momento em que a assassina, Nátaly, chega ao hospital com a bebê, que havia acabado de retirar de Emely, para se passar pela mãe da criança. Assassina e vítima se conheceram através de uma rede social e se tornaram amigas. Nátaly disse que queria doar roupas para o bebê de Emely, mas tudo não passava de uma emboscada. Quando a jovem chegou ao local combinado com Nátaly, foi assassinada e enterrada no quintal da casa.

Nosso Whatsapp: https://cidadealerta.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Cidade Alerta: http://r7.com/0Fhv

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Facebook: https://www.facebook.com/CidadeAlertaRecord/

Instagram: https://www.instagram.com/cidadealerta/

‌



Twitter: https://twitter.com/cidadealerta

Site oficial: https://recordtv.r7.com/cidade-alerta

#CidadeAlerta #ReinaldoGottino