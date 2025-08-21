Operação da polícia desmantela esquema de extorsão sexual Quadrilha usava site de encontros para chantagear homens casados Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 20/08/2025 - 22h23 (Atualizado em 20/08/2025 - 22h29 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Polícia desmantela quadrilha de extorsão sexual que operava em site de encontros.

Homens casados eram chantageados com ameaças de exposição após tentativas de encontros.

Quatro pessoas foram presas, incluindo duas mulheres, e bens como dinheiro e carros de luxo foram apreendidos.

Autoridades incentivam outras vítimas a denunciarem o esquema e investigam a extensão do golpe.

Uma quadrilha que operava um esquema de extorsão sexual por meio de um site de encontros foi desmantelada pela polícia. Homens casados eram chantageados após procurarem serviços de garotas de programa, com exigências de pagamentos adicionais sob ameaça de exposição. Um homem denunciou o esquema após desistir de um encontro e ser ameaçado.

Os criminosos se apresentavam como integrantes de uma facção criminosa para intimidar as vítimas. A operação resultou na prisão de quatro pessoas, incluindo duas mulheres, e na apreensão de dinheiro e carros de luxo. A quadrilha estava sendo monitorada desde o início do ano e atuava em diversas regiões do Brasil.

A polícia encontrou evidências de um modus operandi bem estruturado, com divisão de tarefas entre os membros. As autoridades pedem que outras possíveis vítimas denunciem o esquema através do Disque Denúncia. A investigação continua para identificar a extensão do golpe e outras vítimas em potencial.

O que foi desmantelado pela polícia recentemente?

Uma quadrilha que operava um esquema de extorsão sexual por meio de um site de encontros.

‌



Como funcionava o esquema de extorsão da quadrilha?

Homens casados eram chantageados após procurarem serviços de garotas de programa, sendo exigidos pagamentos adicionais sob ameaça de exposição.

Quantas pessoas foram presas durante a operação policial?

Quatro pessoas foram presas, incluindo duas mulheres.

‌



O que as autoridades estão pedindo a possíveis vítimas?

As autoridades pedem que outras possíveis vítimas denunciem o esquema através do Disque Denúncia.

